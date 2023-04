Game Kast: “Een uit de hand gelopen 1 aprilgrap van Sonic”

E3 zal nooit meer hetzelfde zijn, maar de mooiste momenten van de gamingindustriebeurs zullen voor altijd in ons hartje blijven bestaan. In aflevering 150 (hoera!) blikken we terug op de gloriedagen van E3 en proberen we te achterhalen waarom de magie doorheen de jaren verloren is gegaan.

En het nieuws over nieuwe handhelds houdt daar niet op. Ook Sony zou bezig zijn aan een nieuwe PlayStation handheld onder de codenaam: Q Lite. Die zou werken als een remote play machine voor de PS5. Wat dus wil zeggen dat je een PS5 nodig hebt om de games te kunnen streamen naar de Q Lite. De handheld zou eruitzien als een PS5 controller. Met een LCD touchscreen van 20 centimeter in het midden. Dat is het zoveelste gerucht over PlayStation hardware in korte tijd. Sony heeft nog geen nieuwe State of Play aangekondigd, maar als die eraan komt hebben ze ondertussen al heel wat te vertellen. Naast de Q Lite remote play handheld waren er de afgelopen maanden ook geruchten over een PS5 met aparte diskdrive, draadloze earbuds (Project Nomad), een draadloze headset (Project Voyager) en de PS5 Pro.

