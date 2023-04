Game Kast: "Binnenkort info over de future of football"

Warner Bros. heeft een nieuwe releasedatum aangekondigd voor de langverwachte live-action Minecraft-film: 4 april 2025. Als regisseur hebben ze gekozen voor Jared Hess, die we kennen van onder andere Nacho Libre en Napoleon Dynamite. Qua cast is enkel bekend dat Jason Momoa, de ster van onder andere Aquaman en Game of Thrones, een rol gaat spelen. Het is ondertussen al de derde poging om de film gemaakt te krijgen. De eerste releasedatum was mei 2019, daarna maart 2022. Een pitch voor de film uit begin 2014 beschreef het verhaal van een tienermeisje en haar 'onwaarschijnlijke' groep avonturiers, die probeerden de overworld te redden van de Ender Dragon. Hoeveel van dat verhaal gaat overblijven valt af te wachten.

PlayStation hield afgelopen week een State of Play, helemaal gefocust op Final Fantasy XVI. De presentatie duurde 25 minuten en gaf details vrij over het verhaal, de mechanics en de setting van de game. Het verhaal volgt Clive Rosefield doorheen drie decennia in zijn leven: als tiener, twintiger en dertiger. Enix noemt dit ook de eerste ‘echte’ action RPG van de serie. Final Fantasy XVI komt uit op 22 juni exclusief voor de PS5. Na 6 maanden vervalt die exclusiviteit, maar Square Enix heeft al laten weten dat de PC port er niet meteen zal komen. Hun focus ligt nu bij het optimaliseren van FF16 voor de PS5. Andere versies van de game zijn niet hun prioriteit en zullen dus voor later zijn.

