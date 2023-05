Game Kast: “Het verhaal van Horizon is nog niet uit...”

In oktober vorig jaar waren we aanwezig op Unwrap, een industriebeurs voor de gamingwereld. Daar hadden we heel wat interessante gesprekken met mensen uit alle hoeken van het gaminglandschap. Deze week kwam het derde (en laatste) deel uit. Enjoy!

01 Verenigd Koninkrijk blokkeert Microsoft-deal

De Britse ‘Competition and Markets Authority’ heeft de overname van Activision Blizzard door Microsoft afgekeurd. De 69 miljard dollar deal zou Xbox-eigenaar een te groot voordeel geven op het vlak van cloud gaming. Microsoft heeft nog tot 24 mei om de beslissing aan te vechten bij de ‘Competition Appeal Tribunal’. Die bekijkt het beslissingsproces van de CMA, niet de deal zelf. Het kan nog meer dan een jaar duren voor ze daar tot een conclusie komen. In Amerika heeft de ‘Federal Trade Commission’ ook al een klacht neergelegd om de deal te blokkeren. Als de VS of de EU beslissen dat de overname niet mag plaatsvinden, dan zal het waarschijnlijk game over zijn. Microsoft zou dan 3 miljard dollar moeten betalen als vergoeding aan Activision Blizzard.

02 Meer Horizon games

Bij het Nederlandse Guerilla hebben ze bevestigd dat Aloy nog een avontuur in het vooruitzicht heeft. De DLC Burning Shores is nog maar net uit, maar het verhaal over de post-apocalyptische wereld is duidelijk nog niet afgelopen. Waar de derde main Horizon game zal plaatsvinden, weten we nog niet, maar fans zijn al druk bezig om elke hint naar een locatie in de vorige games op te sporen. Daarnaast zijn de game developers ook druk bezig met een online multiplayer game in de Horizon-franchise. Daar werden vorig jaar al enkele beelden van gelekt.

03 Lego Donkey Kong

De Legoversies van Mario, Luigi en Princess Peach krijgen extra gezelschap! Want in augustus komen er enkele Legosets uit van Donkey Kong en zijn familie. De sets zijn niet gebaseerd op de originele arcade games, maar eerder op die van de Donkey Kong Country franchise. Er zijn verschillende sets: een met opa Cranky Kong en zijn boomhut, een set van de mijnkar met Diddy Kong en een met Dixie Kong op een podium. Rambi de Rhino kan je er ook apart nog bijkopen. Heel wat extra verzamelstukken voor de liefhebbers dus.

04 Call of Duty board game

Geen idee hoe groot de gemeenschappelijke ruimte is bij een Venndiagram tussen de Call of Duty-spelers en de fans van board games, maar die groep is nu waarschijnlijk heel gelukkig. Want Arcane Wonders heeft een bordspel aangekondigd dat gebaseerd is op de Activision franchise. Veel meer dan dat het een strategisch spel wordt, is er nog niet bekend. De makers willen de ervaring van de video game recreëren met ‘novel combat, movement and line-of-sight mechanics’. De board game komt met 35 mm figurines van onder andere Ghost, Soap en Captain Price. Later dit jaar komt de game naar Kickstarter voor wie een speciale collector’s editie wil, daarna komt die eind 2024 in de winkels terecht.

05 Funko Pop game

Funko Pops, de bekende bobblehead figurines, krijgt een eigen video game Funko Fusion. De game brengt popculturen zoals Jurassic World, Back to the Future, The Umbrella Academy en Shaun of the Dead samen. Het team achter de game is 10:10 games, dat werd opgericht door ex-werknemers van TT Games. Die hebben vooral ervaring met Lego games. Er wordt dus verwacht dat Funko Fusion dezelfde feel krijgt. Er zouden heel wat personages uit de catalogus van Universal Studios aanwezig zijn in de game, zoals hun bekende monsters, waarmee je “vast environments” kan exploreren en intrigerende puzzels kan oplossen. Funko Fusion zou ergens in 2024 uitkomen voor PC en consoles.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.