Game Kast: "Geweldig nieuws - voor iedereen"

Bezoek van comedian Jan-Bart De Muelenaere deze week! Tijdens de live aflevering was hij MC van dienst. Daardoor ontdekten we dat hij enkele E3 edities heeft meegemaakt. En daar moesten wij natuurlijk meer over weten!

De indie hit game Vampire Survivors krijgt een eigen animatieserie. Hoewel de game zelf weinig verhalend is, zien ze bij mediabedrijf Story Kitchen toekomst in de franchise. Op zich kan het tekort aan storyline de makers van de serie een kans geven om zelf iets episch op poten te zetten. Bedenker Luca Galante is alvast heel enthousiast en noemt het een ‘dream come true’! De trailer die onlangs uitkwam voor de DLC van de game toont alvast aan dat de personages perfect zijn voor een animatiereeks.

