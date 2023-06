Game Kast: “Hoge verwachtingen voor de AAA games industry”

En het slechte nieuws blijft soms langer nazinderen dan het goede. Ook al lijkt de afgelopen week wat somber, onthoud ook dat Diablo IV en Street Fighter 6 net uit zijn en fantastisch goed ontvangen worden. Dat gezegd zijnde, hier zijn de gaming nieuwtjes van de afgelopen week.

Voor wie toch liever luistert in plaats van leest (en meer dan 2 uur tijd heeft want zwijgen kunnen wij niet) is er ook de Game Kast podcast! Al het gaming nieuws op één plaats.

01 The Last of Us multiplayer uitgesteld

Naughty Dog, de maker van de The Last of Us games, liet weten dat de standalone multiplayer game van de franchise is uitgesteld. Bungie, dat natuurlijk al wat ervaring heeft met multiplayer games, zou advies gegeven hebben op de huidige staat van de game. Bij Naughty Dog hebben ze nu wat extra tijd nodig om hun game beter uit te werken. Dat statement kwam er nadat veel mensen vragen stelden waarom we de game niet te zien kregen tijdens de PlayStation Showcase van vorige maand. Het team dat aan de multiplayer werkt, zou ook sterk gekrompen zijn, omdat veel developers zijn verhuisd naar andere projecten binnen het bedrijf. Afwachten dus wat we nog van de The Last of Us multiplayer mogen verwachten.

02 De downfall van Redfall

Redfall © Arkane Studios/Bethesda Softworks

Werknemers van Arkane Studios, de makers van Redfall, hebben zich anoniem uitgesproken over de wantoestanden bij de ontwikkeling van hun laatste game. Redfall zit met een metacritic score van 54 bij de laagst scorende games van het jaar. En dat zou heel wat oorzaken hebben. Zo werkt er bijvoorbeeld een onderbemand team op het project met te weinig ervaring of duidelijkheid over de game. Veel veteranen van de studio vertrokken, omdat ze geen interesse hadden in het maken van een multiplayer game. Arkane Studios was vooral bekend om zijn single player games, zoals Dishonored en Deathloop. Toen Microsoft de studio kocht in 2020 hoopten de developers zelfs dat het project geannuleerd zou worden. Tevergeefs en het resultaat is intussen wel bekend.

03 Ubisoft Forward

Op 12 juni om 19.00u houdt Ubisoft een showcase. Dat werd aangekondigd door Ubisoft via een YouTube-video. In de video zien we enkele memorabele momenten van voorgaande showcases en daarna volgen enkele games waarop ze zich gaan focussen tijdens de volgende Ubisoft Forward. Dat zijn Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin’s Creed Mirage, The Crew Motorfest en een nog onaangekondigde game. Ubisoft zit al een tijdje in financiële problemen door de slechte verkoop van enkele high profile games. De toekomst van het bedrijf is dus sterk afhankelijk van het succes van deze projecten.

04 Ai ai ai

Duke Nukem 1+2 Remastered werd aangekondigd voor Evercade, een handheld device voor retro games. De aankondiging kwam samen met artwork van Duke. Maar dat werd al snel terug offline gehaald toen mensen erop wezen dat de afbeelding duidelijk door AI gegenereerd was. Blaze Entertainment, de eigenaar van Evercade, postte een statement waarin ze zich excuseren en erkennen dat het artwork niet aan de verwachtingen van de fans voldoet. Ze hebben de opdracht gegeven een nieuwe tekening te laten maken en zullen die overal waar mogelijk vervangen.

05 Meta Quest 3

Mark Zuckerberg kondigde op Instagram een nieuwe VR headset aan: de Meta Oculus Quest 3. De Quest 2 was heel populair door zijn draadloos gebruik en uitgebreid gamma aan games. Technologisch werd die al voorbijgestoken door de PS VR2, maar Meta bleef niet lang bij de pakken zitten. De Quest 3 zal deze herfst al beschikbaar zijn. Veel specificaties zijn er nog niet bekend, maar Meta belooft een hogere resolutie, sterkere performance, “breakthrough Meta Reality technology” en een dunnere en comfortabelere headset. Vanaf 4 juni wordt de Quest 2 ook afgeprijsd naar 349 of 399 euro, afhankelijk van het model.

06 Convergence: A League Of Legends Story

CONVERGENCE: A League Of Legends Story is een nieuwe 2D action platformer die zich afspeelt in het universum van League of Legends. Het hoofdpersonage van dienst is Ekko, die de kracht heeft om tijd te manipuleren. De game speelt als een metroidvania, wat betekent dat je telkens nieuwe gadgets kan unlocken die je meer opties geven om de overworld te ontdekken. Door het uitgebreide vechtsysteem en de soms pittige platforming blijft de game interessant tot het einde. En dat einde kan je al na ongeveer 7 uur bereiken, maar completionists zullen nog een paar uur langer zoet zijn om alle hoekjes van de map te exploreren. Ook wel een belangrijk punt: je hebt geen voorkennis nodig van de main franchise om van dit spel te kunnen genieten.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.