Game Kast: “Het beste van Summer Games Fest!”

01 Prince of Persia: The Lost Crown

Summer Games Fest startte meteen al met een verrassing: Ubisoft kwam met een trailer van Prince of Persia. Niet de Sands of Time remake, maar een volledig nieuwe 2D action-adventure platformer, getiteld Prince of Persia: The Lost Crown. We kregen vloeiende gameplay te zien. En de press release liet weten dat het zal spelen als een metroidvania. De game speelt zich af in een mythologische Perzische wereld, waar je de tijd kan manipuleren om door puzzels en bossfights te geraken. Prince of Persia: The Lost Crown is beschikbaar vanaf 18 januari 2024 op PC, PlayStation, Xbox en Switch.

02 Path of Exile 2

Met de enorme hype van Diablo 4 is nu het ideale moment om nieuwe gameplay van Path of Exile 2 te droppen. We kregen een kort stukje te zien waarin een character heel wat abilities gebruikt om een hoop enemies te verslaan, tot die verrast wordt door een boss. Veel was het niet, maar de fans zijn alweer helemaal hyped. Meer info rond de game mogen we verwachten op 28 juli.

03 Sonic Superstars

Sonic keert terug naar zijn 2D roots met een updated look, nieuwe abilities en coop voor tot en met 4 spelers. Het is al van 2017 geleden met Sonic Mania dat er nog eens een nieuwe 2D Sonic game uitkomt. Sonic Superstars komt tijdens de herfst dit jaar uit voor PC, PlayStation, Xbox & Switch.

04 Mortal Kombat 1

De soft reboot van Mortal Kombat heeft een nieuwe trailer gekregen. En daarin wordt uitgepakt met iets nieuws: het Kameo-systeem. Een tweede fighter komt je dan even helpen in je gevecht. Wie een pre-order plaatst kan in augustus de beta spelen. Anderen kunnen aan de slag met Mortal Kombat 1 vanaf 19 september op PC, PlayStation, Xbox en Switch.

05 Lies of P

De soulslike game over Pinokkio kreeg een nieuwe trailer en een demo. In de demo kan je door de eerste twee hoofdstukken spelen. Lies of P verschijnt ook op 19 september voor PC, PlayStation en Xbox.

06 Alan Wake 2

13 jaar na de eerste game krijgt Alan Wake een vervolg. In Alan Wake 2 speel je niet alleen Alan Wake zelf, maar ook de FBI-agente Saga Anderson. In een nieuwe gameplay demo zien we haar een weg banen door een donker bos. Alan Wake 2 kunnen we vanaf 17 oktober spelen op PC, PlayStation en Xbox.

07 Baldur’s Gate 3

Larian Studios, de trots van Belgische game development, onthulde tijdens Summer Games Fest dat Jason Isaacs (vooral bekend als Lucius Malfoy in de Harry Potter reeks) de antagonist gaat spelen in Baldur’s Gate 3. De game komt naar PC en PlayStation op 31 augustus. Een versie voor Xbox komt later.

08 Spider-Man 2

Veel nieuws kon Insomniac niet tonen van Spider-Man 2 zo kort na de PlayStation Showcase. Toch hadden ze iets extra klaar voor Summer Games Fest: de releasedatum. Die mag je op 20 oktober exclusief voor PlayStation 5 verwachten.

09 Palworld

Denk Pokémon, maar dan met geweren. Dat is Palworld in een notendop. Hopelijk hebben de developers meer moeite gestoken in de gameplay van de open-world multiplayer survival game dan in het design van hun ‘pals’. Die lijken namelijk nog heel sterk op hun tegenhangers van de Pokémon games. Palworld gaat in early access in januari 2024.

10 The Lord of the Rings: Return to Moria

Alweer een nieuwe Lord of the Rings game! In de gameplay is te zien dat Return to Moria zich afspeelt na de gebeurtenissen van de boeken. De dwergen willen hun thuis in Moria heroveren door orcs te verslaan, een basis te bouwen en wapens te craften. The Lord of the Rings: Return to Moria verschijnt komende herfst voor PC, PlayStation en Xbox.

11 Final Fantasy VII Rebirth

Het tweede deel van de Final Fantasy VII remake trilogie kreeg een nieuwe trailer en die ziet er opnieuw fantastisch uit. Het eerste deel speelde zich volledig binnen de muren van Midgar af. Nu zagen we in de trailer van Final Fantasy VII Rebirth een wereld buiten Midgar. De game komt begin 2024 uit op twee discs.

12 Fable

Richard Ayoade, vooral bekend van The IT Crowd, maakt een aangenaam verrassende verschijning in de nieuwe trailer voor Fable. De trailer was vooral CGI, zonder gameplay en jammer genoeg ook zonder releasedatum.

13 Payday 3

10 jaar na de vorige release mogen de bankovervallers weer gretig plannen. Een nieuwe trailer van Payday 3 toont de typische Payday gameplay. Van het plannen van een overval tot het mislopen ervan met een hectisch vuurgevecht met de politie tot gevolg. We kunnen aan de slag als bankrovers vanaf 21 september op PC, PlayStation en Xbox.

14 Starfield

Todd Howard werkt al 25 jaar aan Bethesda’s volgende paradepaardje. We kregen 45 minuten lang details te zien over Starfield. Het zou de grootste RPG tot nu toe worden met meer dan duizend planeten die je kan verkennen in zowel first-person als third-person view. Starfield komt op 6 september uit voor PC en Xbox.

15 Forza Motorsport

Turn 10 Studios liet een korte trailer zien van Forza Motorsport. De game krijgt meer dan 500 auto’s, geavanceerde AI voor de tegenstanders en realistische physics en graphics. De Forza Motorsport-serie heeft een grotere focus op realisme dan de Forza Horizon-serie. De achtste Forza Motorsport verschijnt op 10 oktober voor PC en Xbox.

16 Senua’s Saga: Hellblade 2

De cinematische beelden van Senua’s Saga: Hellblade 2 die we te zien kregen waren op zijn zachtst gezegd indrukwekkend. Door het knappe audiodesign vraagt developer Ninja Theory om de trailer te bekijken met koptelefoon. Volgend jaar mogen we de game verwachten!

17 Microsoft Flight Simulator 2024

In een twee minuten durende trailer zagen we een heel uitgebreid pakket aan activiteiten. Luchtambulances, zweefvliegtuigen, VIP-vervoer en luchtballonnen zijn maar een paar voorbeelden. We kunnen vanaf volgend jaar met Microsoft Flight Simulator 2024 de lucht in.

18 Skull and Bones

Ubisoft kondigde aan dat Skull and Bones een gesloten bèta krijgt van 25 tot 28 augustus. De release van de game staat gepland voor maart 2024.

19 Captain Laserhawk: A Blood Dragon

Adi Shankar, de maker van de Castlevania anime op Netflix, kwam op het podium tijdens de Ubisoft Forward om een nieuwe Netflix-serie voor te stellen. Captain Laserhawk: A Blood Dragon werd omschreven als gewelddadig, satire, dark comedy, filosofisch en een ode aan de jaren 90. Wat het resultaat van die combinatie is, zullen we later dit jaar zien op Netflix.

20 Avatar: Frontiers of Pandora

Niemand minder dan James Cameron kwam de Ubisoft game Avatar: Frontiers of Pandora voorstellen. De first-person open-world game doet denken aan Far Cry: Avatar edition. Je speelt als een Na’vi die getraind werd door mensen, maar dan werd achtergelaten. De game kan alleen of in co-op gespeeld worden. Avatar: Frontiers of Pandora komt op 7 december uit.

21 Star Wars Outlaws

Na het succes van EA’s Star Wars Jedi games, komt Ubisoft nu ook met een open-world Star Wars game: Star Wars Outlaws. Het verhaal speelt zich af tussen The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. De visuals zien er ongelooflijk goed uit en de gameplay varieert tussen stealth, shoot outs en vliegen in de ruimte. Star Wars Outlaws verschijnt ergens in 2024.

22 Assassin’s Creed Mirage

Net zoals beloofd keert Assassin’s Creed Mirage terug naar de oude gameplay van de franchise. We kregen nieuwe gameplay te zien met stealth, parcours en enkele assassinations. Ook het verhaal kreeg een extra trailer. Assassin’s Creed Mirage verschijnt op 12 oktober.

