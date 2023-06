Game Kast: “Dit is de beste game ooit!”

Geen jNoxx deze keer in de nieuwe aflevering van Game Kast. En dat gaf Jerre en Espe vrij spel om het over alle aankondigingen van Nintendo te hebben!

01 Nintendo verrast!

We kregen een verrassende Nintendo Direct afgelopen week! We krijgen een remake van Super Mario RPG, een Princess Peach game, een first-person roguelike met 90s cartoon graphics getiteld Mythforce, een nieuwe Detective Pikachu game, een nieuwe WarioWare game, ports van Luigi’s Mansion Dark Moon en Pikmin 1 en 2, een nieuwe battle royal getiteld Head Bangers Rhythm Royal en het lijstje gaat zo nog even verder. Zoals beloofd kregen we ook nog meer te zien van Pikmin 4 en lieten ze beelden zien van een volledige nieuwe 2D Mario platformer: Super Mario Bros. Wonder. Heel veel nieuwe dingen dus en heel veel om naar uit te kijken. Dat belooft voor het najaar! We zullen opnieuw tijd tekort hebben om alles te spelen!

02 E3 helemaal weg?

E3 heeft geen offline event meer gehouden sinds 2019. Dit jaar moest het jaar van de triomfantelijke terugkeer worden, maar het evenement werd opnieuw gecanceld omdat de grote namen niet kwamen opdagen. En volgens een verslag van de toeristische dienst van LA zijn de edities van 2024 en 2025 ook geannuleerd. Maar de organisatie zelf ontkent die geruchten voorlopig en liet weten dat er nog geen finale beslissing genomen werd. Het is dus wel duidelijk dat E3 zijn concept dringend moet gaan veranderen om te overleven in de snelveranderde gaming scene.

03 FTC gelooft Microsoft niet

Microsoft heeft al meerdere keren aangekaart dat het geen intenties heeft om titels als Call of Duty Xbox exclusive te maken na de overname van Activision Blizzard. Maar de Amerikaanse Federal Trade Commission gelooft daar geen woord van en heeft in recente documenten aangekaart dat alle recente Bethesda games ook Xbox exclusives zijn geworden nadat Microsoft Bethesda heeft gekocht. Aan de hand van die acties voorspelt de FTC dat Microsoft hetzelfde gaat doen met de games van Activision Blizzard. Nog een extra reden dus om de tijdelijke ban van de gigantische overname niet op te heffen. Het blijft een moeilijke deal voor Microsoft, die nog steeds alles doet om de overname door te laten gaan. In de EU en UK hebben ze daar voorlopig minder problemen mee.

04 Next-gen consoles komen eraan

Dankzij alle rechtszaken rond de overname van Activision Blizzard, heeft Microsoft al een tipje van de sluier opgelicht over de volgende generatie consoles. In een document van 77 pagina’s dat Microsoft’s standpunt moet verdedigen rond de overname, refereren ze naar een releasedatum voor de volgende console in 2028. Het is dus “maar” 5 jaar wachten tot de volgende Xbox en de PS6. Sony heeft alvast laten weten dat, als de overname doorgaat, zij geen developers kit van de PS6 zullen sturen naar Activision Blizzard.

05 Roblox zet in op 17+

Terwijl Roblox vooral geassocieerd wordt met kinderen en jonge tieners, blijkt 38 procent van de spelers toch ouder te zijn dan 17. Dat liet Roblox zelf weten in een persbericht van 2022. Nu willen ze meer op die markt inspelen en geven ze hun creators de kans om meer volwassen content te maken. Om die te maken of spelen moet je je leeftijd bewijzen aan de hand van identificatiebewijs en een selfie. Wie oud genoeg is krijgt toegang tot iets meer expliciete content. Roblox legt uit dat het spelers van 17 en ouder een veilige en boeiende ervaring willen geven die tot meer zelfvertrouwen kan leiden in hun leeftijd en identiteit.

06 F1 23 perfectioneert de formule verder

We hebben de nieuwe Formule 1 game nu een weekje op onze PS5 staan. En we moeten het toch wel zeggen: dit is de beste F1 game ooit! De game bouwt natuurlijk voort op wat er met F1 22 is neergezet. Maar de verbeteringen zijn zeker voelbaar. Met de nieuwe regels zijn de F1 wagens groter en zwaarder dan ooit, wat resulteerde in een moeilijker handling system. Veel players worstelden hiermee en gaven sneller op. In het nieuwste deel is dit helemaal herdaan en heb je meer controle.

Verder zijn de graphics nog wat verbeterd. En natuurlijk krijgen we alles wat we tegenwoordig in een F1 game mogen verwachten: alle F1 teams met de liveries van dit jaar, alle 23 circuits (waaronder Qatar en Las Vegas als nieuwkomers dit jaar) en ook de F2-wagens en rijders van vorig seizoen. Daarbovenop volgen dan ook een enorme hoeveelheid game modes: career, my team, online multiplayer, time trials, coop seasons... Alles wat er in F1 22 zat en meer!

Ook Braking Point maakt zijn terugkeer in dit deel. De story mode zat eerder in F1 21 en vertelde een fictief verhaal van Aiden Jackson die zijn weg knokte van F2 tot F1. Dit krijgt nu dus een vervolg met hetzelfde hoofdpersonage dat nu voor het gloednieuwe Konnorsport rijdt, een fictief elfde team op de grid met als teamgenoot Devon Butler, je rivaal in F1 21. De cutscenes in deze modus zijn geweldig en zijn enorm goed geacteerd. Op die manier breien ze de verschillende hoofdstukken die je moet spelen naadloos aan elkaar.

Kan je enkel korte sessies gamen? Dan is de nieuwe modus F1 world iets voor jou! Hierin krijg je allerhande korte races, time trial goals, scenario's... voorgeschoteld om uit te kiezen. Leuke korte sessies waar je op het einde beloond wordt met upgrades voor je eigen wagen. Het doel van deze modus is je wagen zo performant te maken. Die (of één van de officiële wagens) kan je dan gebruiken in de verschillende F1 world-onderdelen of online races. Zo krijg je constant rewards voor leuke korte sessies en bouw je intussen je wagen naar de top. We kunnen veilig zeggen dat het meeste van onze tijd in deze modus is gekropen.

Kortom we zijn ongelooflijk onder de indruk van deze nieuwste telg in de F1 franchise, het enige minpunt is het ontbreken van een VR mode voor Psvr2 terwijl de PC versie wel VR ondersteunt.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.