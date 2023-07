Game Kast: “Red Dead Redemption krijgt eindelijk een remake!”

01 DayZ 2 in ontwikkeling

Uit het onderzoek van FTC kwam naar boven dat Bohemia Interactive bezig is aan DayZ 2. Het bewijsstuk in kwestie is de "developers to watch"-lijst van Microsoft voor mogelijke overnames. Daarop staan onder andere een overzicht van het bedrijf, vorige releases en de strategische sterktepunten. Bij extra informatie staat er: “developer werkt momenteel aan Arma Reforged, Arma 4 en DayZ 2.” Beide Arma Reforged en Arma 4 waren al bevestigd door Bohemia Interactive. De lijst van Microsoft suggereert nu dus ook dat DayZ 2 ook in ontwikkeling is. Bohemia Interactive heeft nog geen commentaar gegeven.

02 Project Q krijgt prijs

Nog iets dat vrijgegeven werd door het onderzoek van de FTC is de mogelijke prijs van Project Q, het handheld toestel van PlayStation dat later dit jaar uitkomt. De handheld werd in mei aangekondigd en ziet eruit als een DualSense controller met een scherm in het midden. Met het toestel kan je games streamen van je PS5 en zo mobiel spelen. Volgens een document van Microsoft zou Project Q minder dan 300 dollar kosten. Hoeveel minder wordt niet verteld, maar het geeft wel al een budgetinschatting voor de fans. Omdat je nog steeds een PS5 nodig hebt om de games op te installeren en te streamen naar Project Q, vragen veel gamers zich af of het wel de hype en meerkost waard is. Het is voorlopig nog wachten op de officiële naam, releasedatum en exacte prijs.

03 Black Flag remake

Als je gamers vraagt welke Assassin’s Creed hun favoriete is, dan kom je vaak uit op Black Flag. Assassin’s Creed 3 had net een einde gewoven aan het verhaal van Desmond en een eerste stap gezet met gameplay op het water. Black Flag startte met een piraat als nieuwe protagonist en zette het nautische thema voort. Alle voorgaande Assassin’s Creed games hebben al een remaster gekregen, dus het is geen verrassing dat Black Flag waarschijnlijk ook één krijgt. Al zou het volgens de geruchten eerder over een remake gaan in plaats van een remaster. De ontwikkeling zit nog in het vroegste stadium en het gaat dus nog een heel eind duren voor we het resultaat te zien krijgen. Ondertussen blijven Assassin’s Creed fans zeker niet op hun honger zitten. Want naar verluidt heeft Ubisoft maar liefst 11 Assassin’s Creed titels in de pipeline zitten.

04 Red Dead Redemption remake

Ubisoft is niet de enige die aan remakes bezig is. In Korea werd er een nieuwe rating gepubliceerd voor Red Dead Redemption. De populaire cowboy game heeft enkel een release gekend op Xbox 360 en PlayStation 3 in 2010. Nooit een PC port, nooit een remaster, nooit een remake. Rockstar Games heeft nog geen commentaar gegeven over de rating, maar het is niet de eerste keer dat Korea een nieuwe release verklapt.

05 Daedalic stopt met game development

Daedalic Entertainment, de studio achter het slecht ontvangen The Lord of the Rings: Gollum, liet weten dat ze hun interne game development departement sluiten. Het bedrijf gaat zich vanaf nu vooral focussen op publishing, sales en marketing van games. Er sneuvelen 25 jobs. Dat betekent dat de ontwikkeling van de sequel op The Lord of the Rings: Gollum wordt stopgezet. Er wordt wel nog gewerkt aan een patch om The Lord of the Rings: Gollum te verbeteren en de game krijgt ook nog een Nintendo Switch-versie later dit jaar. De game kwam vorige maand uit en kreeg heel wat kritiek door de slechte performance, graphics en gameplay.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.