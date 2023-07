Game Kast: “Heel veel geruchten!”

Nintendo is stevig bezig met remakes van retro games. Zo kunnen we bijvoorbeeld Metroid Prime (2002) en Pikmin 1+2 (2001 & 2004) spelen op onze Nintendo Switch. En in november dit jaar komt Super Mario RPG (1996) er nog eens bij. Een franchise die echter niet dezelfde liefde krijgt is F-Zero. De laatste game die daarvan uitkwam was F-Zero Climax en die werd enkel uitgebracht in Japan. Volgens Takaya Imamura, de designer van F-Zero personages, komt dat door het succes van Mario Kart. De game verkocht wereldwijd al 53 miljoen kopieën. Wie toch nog F-Zero wil spelen kan dat nog altijd via het Switch Online + Expansion Pack abonnement. F-Zero X voor de Nintendo 64 staat daar te blinken in de game bibliotheek.

