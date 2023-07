Game Kast: “Star Wars Jedi 3 is bevestigd!”

Nu de geruchten over een Nintendo Switch 2 ons weer rond de oren vliegen, vroegen wij ons af of die wel nodig is? Wat kan een Switch 2 voor meerwaarde betekenen vergeleken met de huidige Switch? Kan Nintendo de oudere generatie nog bekoren? Het resultaat is een stevige discussie over de status en toekomst van Nintendo in de nieuwe aflevering van Game Kast!

01 FTC vs Microsoft

Microsoft zet een heel grote stap vooruit in de overname van Activision Blizzard. De rechter in de zaak van de Federal Trade Commission tegen Microsoft zag geen reden om de aankoop tegen te houden. De FTC wilde in hoger beroep gaan, maar ook dat werd afgewezen. De overname is dus een feit. Aan deze kant van het water moet Microsoft wel nog door wat hoepels springen, maar dat lijkt geen moeite te worden voor de toekomstige eigenaar van Activision Blizzard. Phil Spencer heeft ondertussen al aangekondigd dat er, net zoals met Nintendo, een 10 jaar deal is gesloten met Sony die moet verzekeren dat de Call of Duty games blijven verschijnen op de concurrerende console. Fans van de franchise moeten hun PlayStation voorlopig nog niet verkopen dus.

02 Star Wars Jedi 3

Ondanks de buggy release voor PC werden Star Wars Jedi: Fallen Order en Star Wars Jedi: Survivor heel positief ontvangen. Een echte verrassing is het dus niet, maar Respawn Entertainment gaat werken aan een derde deel van de Star Wars Jedi reeks. Het bedrijf heeft enkele zoekertjes online gezet voor mensen die willen werken aan een nieuwe Star Wars Jedi game. Specifiek zijn ze op zoek naar een schrijver, een senior VFX artist en een audio engineer. Stig Asmussen, de game director van de eerste twee games, had tijdens een interview al eens laten weten dat hij van de franchise een trilogie wilde maken. Leuk weetje: Stig werkte hiervoor aan de originele God of War trilogie. En als hij het verhaal van Cal evengoed afwerkt als dat van Kratos destijds dan kunnen we op onze twee oren slapen.

03 Voel de Assassin’s pijn

Bij Ubisoft brengen ze streven naar immersie in hun games naar een hoger niveau. Voor de release van Assassin’s Creed Mirage releasen ze een speciaal “haptic gaming systeem”. Een shirt met speciale pads die het gevoel van het personage in-game kunnen doorgeven aan de gamer. Van iets pijnloos als de wind tot iets pijnlijks als een steekwonde. Je kan natuurlijk aanpassen hoe intens alles echt gaat aanvoelen. De technologie werd vooral geadverteerd naar VR-spelers, maar met deze samenwerking met Ubisoft kunnen ze wel eens een heel nieuwe markt aanspreken. Het prijskaartje is wel al even pijnlijk als een gesimuleerde steekwond, want met 499 euro gaat dit shirt waarschijnlijk het duurste in je kleerkast worden.

04 Digital vs physical

Voor gamers is het nog steeds voordeliger om fysieke kopieën van games te kopen. Ze zijn goedkoper, gemakkelijk door te geven aan een vriend en via tweedehandswebsites zijn ze praktisch altijd afgeprijsd. Toch lijken die argumenten niet overtuigend genoeg, want maar liefst 82% van de verkoop van Street Fighter 6, Final Fantasy XVI, Diablo 4 en F1 23 was digitaal. Een absurd hoog bedrag, ondanks de vele voordelen van fysieke media. Opnieuw het bewijs dat de toekomst digitaal is, dus. Velen speculeren dat deze generatie van consoles de laatste generatie zal zijn met een disc tray. Of we het nu willen of niet, het lijkt onvermijdelijk.

05 87% games verdwenen

Volgens een studie van de Video Game History Foundation is maar liefst 87% van classic games niet meer toegankelijk. Een alarmerend hoog aantal dat je enkel nog kan spelen als je retrobeurzen afschuimt of als je games illegaal downloadt. Dat percentage zal alleen maar groeien naarmate er games enkel nog digitaal uitkomen. De Video Game History Foundation is een non-profitorganisatie die zich toewijdt aan het bewaren van video game geschiedenis. YouTuber Jirard Khalil, beter bekend als The Completionist, deed onlangs een gigantische donatie aan de VGHF. In een video kochten hij en zijn team alle games in de eShop van de Nintendo 3DS en de WiiU, inclusief DLC, en doneerde hij die aan de non-profit.

