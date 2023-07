Game Kast: “Leert Ubisoft uit zijn fouten?”

2003 is ondertussen 20 jaar geleden. En er is geen betere manier om je oud te doen voelen dan terug te denken aan alle leuke games die je toen speelde op je Xbox, GameCube, Game Boy Advance of PlayStation 2. In de laatste nieuwe aflevering van Game Kast doen we exact dat: ons oud voelen.

01 Leert Ubisoft uit zijn fouten?

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat Ubisoft bezig is aan Star Wars Outlaws, een open world Star Wars game. En terwijl Ubisoft heel wat ervaring heeft met dat genre, zijn veel mensen de formule wat moe. Dat beginnen ze eindelijk door te hebben bij Ubisoft. In een interview lieten ze weten dat Star Wars Outlaws geen procedureel gegenereerde omgevingen zal hebben. De wereld wordt handgemaakt en zal ongeveer de grootte hebben van twee of drie regio’s van Assassin’s Creed Odyssey. Geen volledig land zoals in Valhalla, maar “beefy” verkenbare gebieden. Alweer een reden om uit te kijken naar Star Wars Outlaws.

02 Game Pass Core

Xbox LIVE Gold, het abonnement dat al sinds 2002 deel uitmaakt van het Xbox ecosysteem, krijgt een rebranding. De subscription wordt hernoemd naar Game Pass Core. Voor dezelfde prijs (6,99 euro) biedt de game heel wat extra voordelen! Naast de online play krijg je er nu ook 25 games voor je console bij. Vanaf 14 september worden bestaande abonnees automatisch overgezet naar het nieuwe abonnement. Daarnaast krijgen de abonnees ook toegang tot deals en kortingen, maar Microsoft heeft daar nog geen extra uitleg over gegeven.

03 Geen Dolphin op Steam

Dolphin, de emulator voor GameCube en Wii games, komt dan toch niet naar Steam. In maart dit jaar kwam er een Steam-pagina voor de software, maar die verdween kort na de aankondiging. Het team achter Dolphin heeft nu een verklaring gegeven over de situatie. In tegenstelling tot wat iedereen verwachtte, heeft Nintendo geen DMCA gestuurd naar Valve. Maar heeft Valve zelf contact opgenomen met Nintendo, waarop de advocaten van Nintendo verzochten om de emulator niet toe te laten. Valve heeft dat antwoord doorgestuurd naar het Dolphin-team met de oproep om een akkoord te vinden met Nintendo. Bijgevolg laat het team het project om Dolphin op Steam te krijgen vallen. De software blijft nog steeds beschikbaar op hun eigen website.

04 Superhelden in Mortal Kombat 1

Guest characters zijn een traditie in de Mortal Kombat-franchise. Er gingen al wat geruchten rond over wie de guests zouden worden voor de volgende game in de serie en die werden nu bevestigd. Developers NetherRealm Studios liet weten tijdens hun San Diego Comic-Con panel dat Homelander, Peacemaker en Omni-Man klaar zijn voor Kombat. Homelander kennen we van de Amazon hitserie ‘The Boys’, Peacemaker kennen we dan weer van de DC film ‘Suicide Squad’ en zijn eigen HBO serie en Omni-Man kennen we van de Amazon animatiereeks ‘Invincible’.

05 Outlaw Corral

De mede-oprichter van Bungie, Alex Seropian, heeft samen met enkele developers van onder andere EA een nieuwe studio opgericht, Look North World. Ze kondigden zelfs al hun eerste game aan: Outlaw Corral. Het wordt een shooter geïnspireerd door het Wilde Westen. De game wordt ontwikkeld in Unreal Engine for Fortnite en zal dus beschikbaar zijn in Fortnite. “Ontwikkelen in UEFN opent een geheel nieuwe wereld aan mogelijkheden en we zitten in onbekend terrein. Door te experimenteren zullen we zien wat de spelers willen en ze betrekken in beslissingen", zei Seropian.

