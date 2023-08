Game Kast: “GTA 6 heeft een releasedatum!”

Publisher THQ Nordic heeft een 40 minuten lange showcase gehouden vol nieuwe trailers voor hun nieuwste games. Ze hebben onder andere Titan Quest II, TMNT: The Last Ronin, South Park Snow Day, Gothic 1 remake en Alone in the Dark. Tikamoon Plains werd onthuld als DLC voor Way of the Hunter en is ook meteen beschikbaar. Daarnaast was Trine 5: A Clockwork Conspiracy de enige game die een concrete releasedatum kreeg. Die komt naar PlayStation, Xbox en PC op 31 augustus. Bij alle andere trailers werd gevraagd om te wishlisten of te preorderen.