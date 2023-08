Game Kast: “Live action Jak and Daxter?”

De hosts van Game Kast zitten kort terug in de studio voor ze vertrekken naar Gamescom! jNoxx vertelt over zijn ervaring in Keulen met het laatste grote CS:GO toernooi, terwijl Jerre en Espe pochen dat ze betere zetels hadden bij de GT World Series. Kijk de nieuwe aflevering van Game Kast hier!

01 Jak and Daxter-film?

Volgens geruchten zou er een live action film van Jak and Daxter in de maak zijn. Niemand minder dan Tom Holland zou er de rol van Jak op zich nemen, terwijl Chris Pratt zijn stem zal lenen aan Daxter. Beide acteurs hebben al ervaring met gaming franchises die naar het witte doek kwamen. Chris Pratt was de voice-actor van Mario in de recente Super Mario Bros Movie. Terwijl Tom Holland Nathan Drake speelde in Uncharted. Ruben Fleischer, die al eerder de regie verzorgde voor onder andere Venom en Uncharted, zou ook voor Jak and Daxter opnieuw in de regiestoel zitten.

02 Oktober games herzien planning

Wie de releasekalender in de gaten heeft gehouden, moet gezien hebben dat oktober een ongelooflijk drukke maand -wordt voor gamers. In iets meer dan een week tijd zouden Forza Motorsport, Assassin’s Creed Mirage, Lords of the Fallen, Alan Wake 2, Super Mario Wonder en Marvel’s Spider-Man 2 uitkomen. Een drukte die de publishers intussen ook opgemerkt hebben. Daarom schoof Alan Wake 2 heeft zijn release 10 dagen op naar 27 oktober, terwijl Assassin’s Creed Mirage nu een week eerder uitkomt op 5 oktober. Zo heeft iedereen wat meer ademruimte om de games te spelen voordat de volgende oktober blockbuster al in de wachtrij staat.

03 Netflix test gaming op TV

Een klein aantal Netflix-gebruikers in Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen binnenkort de kans om games te spelen via Netflix op hun TV. Het streaming platform test zo zijn nieuwe cloud gaming feature, waar het al een tijdje aan aan het werken is. Voorlopig kunnen de Canadese en Britse fans losgaan op 2 games: Oxenfree en Molehew’s Mining Adventure. En je controller? Je smartphone! Naast je TV kan je de games ook spelen op PC of Mac. Deze manier van games aanbieden is de volgende stap voor Netflix, nadat ze in 2021 mobile games begonnen aan te bieden via de app.

04 Xbox 360 sluit zijn store

Als je nog games speelt op je Xbox 360, let dan goed op. Want vanaf 29 juli 2024 gaat de Xbox 360 store definitief dicht. Dat betekent dat je geen nieuwe games, DLC of andere content online meer kan kopen via de console. Ook the Movies & TV app worden onbruikbaar na die datum. De games die je al gedownload hebt, zal je wel nog kunnen spelen en ook fysieke games blijven functioneren. Zo lang de publishers van de mulitplayer games de servers online laten, zal je ook de multiplayer games kunnen blijven spelen. Wie na 29 juli 2024 nog Xbox 360 games wil kopen kan dat via de Xbox One en de Xbox Series Store. Daar blijven de Xbox 360 games te koop dankzij backwards compatibility.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.