Game Kast: “PlayStation Portal heeft een releasedatum en een prijs!”

Dankzij Red Bull mochten wij de immens grote hallen van Gamescom verkennen! Een fantastische ervaring die we met plezier met jullie delen in de nieuwe aflevering van Game Kast. Onze experience? Bekijk de aflevering hier.

01 De stem van Mario stopt

Een verrassende aankondiging van Nintendo deze week: Charles Martinet, al sinds 1994 de stem van Mario, stopt ermee. Hij zal geen opnames meer doen voor toekomstige Mario games. Hij blijft wel Mario-ambassadeur. Volgens het bericht van Nintendo mogen we binnenkort nog een speciale video verwachten van zowel Charles Martinet, als van de ontwerper van Mario, Shigeru Miyamoto. Naast Mario deed Charles ook de stemmen voor Luigi, Wario, Waluigi, Baby Mario, Baby Luigi, en zoveel meer. Ondertussen heeft Nintendo ook bevestigd dat Charles al niet meer te horen is in Super Mario Wonder, dat in oktober uitkomt.

02 Starfield spoiler gearresteerd

Darin Harris, de 29 jarige man die de eerste 45 minuten van Starfield lekte, is gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van diefstal ter waarde van 2.500-10.000 dollar en van in het bezit zijn van marijuana. De footage van de game ging viraal op sociale media en werd kort gevolgd door een tweede video waarin Darin een korte review gaf van Starfield. De situatie werd erger toen Darin enkele kopieën van Starfield, waaronder zelfs de Constellation Edition, online te koop plaatste. Velen beschuldigden Darin dat dit een scam was, waarop de leaker antwoordde met enkele video’s waarin hij verzendlabels plakte op een stapel Starfield games. Die video’s werden intussen offline gehaald.

03 PlayStation Portal

PlayStation heeft eindelijk de naam en het prijskaartje aangekondigd van Project Q. De PlayStation Portal zal eind dit jaar beschikbaar zijn voor 219,99 euro. De handheld remote player heeft een LCD-scherm van 8 inch met een 1080p resolutie die tot 60 frames per seconde kan afbeelden. De controller zal dezelfde features hebben als een DualSense, met onder andere adaptive triggers en haptic feedback. Voor audio heeft het toestel een 3.5mm audio jack, maar geen bluetooth. Wie draadloos wil kunnen meeluisteren tijdens het gamen zal dat dus enkel kunnen doen met de PlayStation Pulse Explore earbuds of PlayStation Pulse Elite headset. De headset zal je 149,99 euro kosten, terwijl de earbuds voor dezelfde prijs als de Playstation Portal over de toonbank gaan, okinamelijk 219,99 euro.

04 Microsoft verkoopt streaming rechten aan Ubisoft

Je dacht misschien dat het voorbij was, maar het hele 'Microsoft koopt Activision Blizzard'-gedoe steekt zijn kop weer boven water. De Britse ‘Competition and Markets Authority’ is de laatste regulator die de overname tegenhoudt. En om die te overtuigen verkoopt Microsoft nu de streaming rechten van Activision Blizzard games aan Ubisoft. Dat betekent dat Microsoft alle Activision Blizzard games niet exclusief kan aanbieden op Xbox Cloud Gaming. De CMA had namelijk Microsofts aankomende monopolie in cloud gaming als grootste reden gegeven voor het afwijzen. En met deze deal hopen ze te voldoen aan de eisen. Er loopt nu een nieuw onderzoek om te zien of de overname mag doorgaan met als deadline 18 oktober.

05 Epic Games wil meer exclusives

Het gevecht voor de PC gamer blijft gaande tussen Steam en Epic Games. Om hun Epic Games Store aantrekkelijker te maken, heeft Epic Games iets nieuws aangekondigd: de Epic First Run program. Developers die hun game 6 maanden lang exclusief op de Epic Games Store aanbieden, zullen tijdens die 6 maanden 100% van de inkomsten krijgen. Daarna geldt de split terug van 88% voor de ontwikkelaar, 12% voor Epic Games. Daarnaast krijgen de games meer exposure krijgen in de game store door deel te nemen aan speciale campagnes zoals sales en events.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.i