Game Kast: “Stray wordt een buddy comedy film”

01 YouTube test games

Stadia mocht dan wel een flop zijn, toch houdt dat Google niet tegen om te blijven proberen in de gaming wereld. Sinds kort zijn ze "Playables" aan het testen. Dat zijn games die rechtstreeks in de Youtube app speelbaar zijn. Wie deel uitmaakt van de test zal dat op zijn homepage zien. Er werd nog niet gesproken over welke games aangeboden worden, maar men vermoedt dat het gaat om de casual arcade game Stack Bounce. Dat geeft al deels aan voor welke doelgroep de Playables zouden zijn.

02 Steam helpt PlayStation fans

Steam games spelen met een PlayStation controller is niets nieuws, maar ontdekken dat zo'n game niet ondersteund werd door PlayStation controllers kon best vervelend zijn. Daar zijn ze bij Valve iets aan gaan doen. Vanaf volgende maand zullen we op de Steampagina van een game kunnen zien met welke controllers je die game kan spelen. De info zal specifiek aantonen of je kan spelen met Xbox, PS4 DualShock en PS5 DualSense controllers en of die ook draadloos mogen zijn.

03 Minder games in oktober

Oktober wordt een hele drukke maand voor gamers. Tientallen games hebben dan hun releasedatum zoals Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Lords of the Fallen & Sonic Superstars. Onlangs kondigde Ubisoft daardoor aan dat ze de releasedatum van Assassin’s Creed Mirage vervroegen naar 5 oktober. En ook Alan Wake 2 wilde de drukte wat ontwijken en stelde uit naar 27 oktober. En terwijl zowel Super Mario Wonder als Marvel’s Spider-Man 2 staan te blinken op 20 oktober, hebben ze bij THQ Nordic ook beslist om de maand helemaal te ontwijken. Alone in the Dark werd namelijk uitgesteld naar 16 januari 2024.

04 Roblox komt naar PlayStation

Het gigantisch populaire Roblox baant zich een weg naar PlayStation. De game kwam uit in 2006 voor PC en kreeg een mobile port voor iOS en Android in 2012 en 2014. Het duurde nog tot 2015 voor de game een consolerelease kreeg, maar dan enkel voor Xbox One. En terwijl Nintendo nog steeds geen versie krijgt, krijgen PlayStationspelers wel al vanaf oktober wel de kans om de game te spelen!

05 Stray krijgt animatiefilm

Stray, de winnaar van awards als Best Independent Game en Best Debut Indie Game, krijgt een verfilming. Publisher van de game Annapurna Interactive steekt het project bij haar eigen animatiestudio, Annapurna Animation. Robert Baird, co-hoofd van animatie, ziet veel potentieel in het verhaal. Hij noemt het een buddy comedy over een kat en een robot. Qua stijl richten ze zich naar “hopepunk”, dat positiviteit, goedheid en optimisme gebruikt als rebelse wapens. Na het succes van The Super Mario Bros Movie en The Last of Us op HBO is het dus spannend afwachten wat de verfilming van Stray zal geven.

06 TMNT: de film: de game

Outright Games heeft een nieuwe Teenage Mutant Ninja Turtles game aangekondigd die zich afspeelt in dezelfde wereld als de recente film “TMNT: Mutant Mayham”. De gebeurtenissen in de game spelen zich een maand later dan de film zelf af. Met energieke ninja teamwork gameplay en een verhaal vol humor, kunnen de spelers controle nemen over de Turtles zelf. Niet te verwarren met TMNT: The Last Ronin, die een maand geleden werd aangekondigd. In die Turtles game speel je Michaelangelo die als laatste Ninja Turtle overschiet.

