Game Kast: “Heel wat nieuwe games onderweg”

We hebben ons best gedaan om het probleem rond Unity zo kort en duidelijk mogelijk uit te schrijven, maar wie toch liever de uitgebreide uitleg krijgt, kan dit bekijken in de laatste nieuwe aflevering van Game Kast.

We hebben ons best gedaan om het probleem rond Unity zo kort en duidelijk mogelijk uit te schrijven, maar wie toch liever de uitgebreide uitleg krijgt, kan dit bekijken in de laatste nieuwe aflevering van Game Kast.

We hebben ons best gedaan om het probleem rond Unity zo kort en duidelijk mogelijk uit te schrijven, maar wie toch liever de uitgebreide uitleg krijgt, kan dit bekijken in de laatste nieuwe aflevering van Game Kast.

De Unity game engine is een van de meest gebruikte engines ter wereld om games te bouwen. Toch was het voor Unity moeilijk om winstgevend te zijn. Daarom stelden ze deze week hun nieuwe prijzen voor die vanaf januari 2024 ingaan. Abonnementen om de engine te gebruiken worden duurder, maar de echte controverse komt van hun nieuwe “runtime fee”. Volgens die fee zouden developers tot 0,20 dollar moeten betalen per download van hun game, maar enkel als die game minimum 200.000 downloads heeft bereikt en 200.000 dollar heeft opgebracht. Daarmee wil Unity de kleine developers sparen en enkel extra geld krijgen van de grotere studio's. De community reageerde heel negatief op dit nieuws en intussen heeft Unity al laten weten dat ze hun policy zullen herbekijken.

De Unity game engine is een van de meest gebruikte engines ter wereld om games te bouwen. Toch was het voor Unity moeilijk om winstgevend te zijn. Daarom stelden ze deze week hun nieuwe prijzen voor die vanaf januari 2024 ingaan. Abonnementen om de engine te gebruiken worden duurder, maar de echte controverse komt van hun nieuwe “runtime fee”. Volgens die fee zouden developers tot 0,20 dollar moeten betalen per download van hun game, maar enkel als die game minimum 200.000 downloads heeft bereikt en 200.000 dollar heeft opgebracht. Daarmee wil Unity de kleine developers sparen en enkel extra geld krijgen van de grotere studio's. De community reageerde heel negatief op dit nieuws en intussen heeft Unity al laten weten dat ze hun policy zullen herbekijken.

De Unity game engine is een van de meest gebruikte engines ter wereld om games te bouwen. Toch was het voor Unity moeilijk om winstgevend te zijn. Daarom stelden ze deze week hun nieuwe prijzen voor die vanaf januari 2024 ingaan. Abonnementen om de engine te gebruiken worden duurder, maar de echte controverse komt van hun nieuwe “runtime fee”. Volgens die fee zouden developers tot 0,20 dollar moeten betalen per download van hun game, maar enkel als die game minimum 200.000 downloads heeft bereikt en 200.000 dollar heeft opgebracht. Daarmee wil Unity de kleine developers sparen en enkel extra geld krijgen van de grotere studio's. De community reageerde heel negatief op dit nieuws en intussen heeft Unity al laten weten dat ze hun policy zullen herbekijken.

Leden van het Nintendo Switch Online abonnement kunnen meteen al aan de slag met de eerste F-Zero game in 19 jaar, F-Zero 99. Net zoals eerder al werd gedaan met Tetris en Super Mario Bros, werd van de klassieke SNES F-Zero game een battle royale gemaakt. Overleef de chaos en let op je Power Meter, want als die leegloopt is het Game Over. Verzamel astrale vonken om de meter weer aan te vullen en probeer als laatste over te blijven in deze intense racing game.

Leden van het Nintendo Switch Online abonnement kunnen meteen al aan de slag met de eerste F-Zero game in 19 jaar, F-Zero 99. Net zoals eerder al werd gedaan met Tetris en Super Mario Bros, werd van de klassieke SNES F-Zero game een battle royale gemaakt. Overleef de chaos en let op je Power Meter, want als die leegloopt is het Game Over. Verzamel astrale vonken om de meter weer aan te vullen en probeer als laatste over te blijven in deze intense racing game.

Leden van het Nintendo Switch Online abonnement kunnen meteen al aan de slag met de eerste F-Zero game in 19 jaar, F-Zero 99. Net zoals eerder al werd gedaan met Tetris en Super Mario Bros, werd van de klassieke SNES F-Zero game een battle royale gemaakt. Overleef de chaos en let op je Power Meter, want als die leegloopt is het Game Over. Verzamel astrale vonken om de meter weer aan te vullen en probeer als laatste over te blijven in deze intense racing game.