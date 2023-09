Game Kast: “Eindelijk een cozy Lord of the Rings game!”

Een aflevering zonder jNoxx deze keer, maar Espe en Jerre houden het fort recht en overlopen uitgebreid de gelekte documenten van Microsoft, de aankondigingen van de Tokyo Game Show en wat het nieuwe voorstel van Unity als gevolg heeft voor gaming developers als Jerre zelf.

01 Mortal Kombat 1 op Switch

De geschiedenis herhaalt zichzelf graag al eens. Toen de allereerste Mortal Kombat uitkwam voor console in 1993, lag de Nintendoversie onder vuur omdat ze de fatalities en het bloed hadden vervangen door family friendly alternatives. 30 jaar later ligt de Nintendoversie opnieuw onder vuur. Dit keer niet door censuur, maar omdat de kwaliteit vergeleken met de andere consoles een pak lager ligt. De Switch is nu eenmaal niet zo krachtig als een PS5. De game moest dus stevig aangepast worden om te kunnen draaien op de 2017 hybrid console. Op X (voorheen Twitter) werden er heel wat screenshots gepost waarop de verschillen tussen de versies pijnlijk duidelijk werden. Ook het prijskaartje van 70 dollar werd in vraag gesteld. En de trailer Mortal Kombat 1 op het YouTube kanaal van Nintendo of America is zelfs nog pijnlijker. Die werd offline gehaald toen mensen een popup hadden gespot van een Steam achievement.

02 Microsoft lekt een hoop documenten

Door een onfortuinlijke foutje bij Microsoft zijn weer een hoop documenten naar buiten gekomen over het bedrijf. Zo kwamen we onder meer te weten dat The Elder Scrolls VI een Xbox exclusive gaat worden. Phil Spencer bleef altijd vaag over het vervolg op Skyrim en de platformen waarop de game zou verschijnen, maar een van de grafieken op de gelekte documenten was zeer duidelijk. The Elder Scrolls VI wordt verwacht in 2026 of later. Verder krijgen de Xbox Series consoles een “refresh”. De nieuwe Xbox Series X, codenaam Brooklin, wordt een cilindervormige, digital-only versie van de huidige Series X. Die zou in oktober 2024 aan dezelfde prijs (499 euro) gereleaset worden. Met hier en daar wat kleine verbeteringen aan de hardware. De Xbox Series S refresh daarentegen, codenaam Ellewood, ziet er hetzelfde uit als de originele versie. Ondanks hier en daar wat verbeteringen aan de hardware, zoals een grotere opslagruimte, gaat behoudt ook deze zijn prijs van 289 euro.

Ook de controller krijgt een update. De nieuwe Xbox controller, codenaam Sebile, gaat haptic feedback krijgen, waardoor je heel precieze vibraties krijgt en die zelfs kan dienen als speaker. Een accelerometer zal ervoor zorgen dat je Xbox automatisch opstart als je de controller oppakt en de knoppen zouden stiller zijn vergeleken met de voorganger. De controller komt op hetzelfde moment op de markt als de console refresh.

03 Tom Clancy’s The Division 3 aangekondigd

Ubisoft heeft op een wel heel nonchalante manier Tom Clancy’s The Division 3 aangekondigd. Massive Entertainment, een Ubisoft studio, postte op X dat Julian Gerighty benoemd werd als Executive Producer van het The Division merk. Julian is momenteel nog Creative Director voor Star Wars Outlaws, maar eens die klaar en uitgebracht is (ergens in 2024) keert hij terug naar The Division franchise. Dan mag hij een team samenstellen om The Division 3 aan te pakken.

04 Tales of the Shire

Uitgever Private Division en ontwikkelaar Weta Workshop hebben eindelijk hun Lord of the Rings project voorgesteld: Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. Vorig jaar werd al aangekondigd dat ze de rechten hadden verworven om een game te maken over de literaire werken van J. R. R. Tolkien. De game focust zich op coziness en hobbit-gerelateerde avonturen en zou ergens in 2024 moeten uitkomen voor console en PC.