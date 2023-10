Game Kast: “Star Wars KOTOR remake komt niet meer uit”

Knights of the Old Republic remake mogelijk cancelled

Slechts vier maand na zijn release op Battle Net, brengt Blizzard Diablo 4 naar Steam. De bloederige action RPG zal vanaf 17 oktober beschikbaar zijn en ondersteunt crossplay met alle andere platforms. De launch valt samen met de start van seizoen 2: Season of Blood. Het vorige seizoen viel niet zo in de smaak bij de spelers na wat vreselijke nerfs en balancing problemen en kan mogelijk voor een moeilijke release zorgen op Steam. Toen Overwatch 2 naar Steam kwam na een slechte periode, werd de game review gebombed tot die de slechtste rating had op Steam. Dat vertelt natuurlijk niets over het spel, maar gezien er geen rating systeem is op Battle Net, maken kwade fans gretig gebruik van die van Steam.

