Game Kast: “Fortnite keert terug naar Chapter 1”

Game Kast zit eindelijk terug in de studio na 2 weken live op te treden. Jerre en Espe hebben heel wat in te halen dus en vertellen over de 400 games die ze de laatste weken hebben gespeeld.

01 Ubisoft doet het weer

Skull and Bones, de piratengame van Ubisoft, werd voor de vijfde keer uitgesteld. Deze keer zou het spel begin 2024 uitkomen. De game is al in ontwikkeling sinds 2013, maar de releasedatum blijft vertraging oplopen. Op een bepaald moment zouden ze zelfs terug van nul begonnen zijn. Afgelopen zomer was er een closed beta, maar sindsdien was het verdacht stil rond de game. Het nieuwe uitstel komt dus niet echt als een verrassing. Ook Star Wars Outlaws, de open world Star Wars game van Ubisoft wordt uitgesteld. Op zich had de game nog geen releasedatum gekregen, maar intern stond die wel gepland voor dit fiscaal jaar. Nu wordt die opgeschoven naar het volgend fiscaal jaar, dat start in april 2024.

02 Nieuwe records

In minder dan 24 uur tijd werden er al meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht van Marvel’s Spider-Man 2. Goed voor de titel van Sony’s snelst verkopende PlayStation Studios game. De game gaat dus sneller over de toonbank dan God of War, Uncharted of The Last of Us. Een best opmerkelijke mijlpaal voor de kandidaat GOTY.

Ook Super Mario Bros. Wonder doet het heel goed. De 2D platformer is de snelst verkopende Mario game ooit in Europa. Nintendo liet dat weten op X (voorheen Twitter). Hoeveel exemplaren dat exact zijn, hielden ze voor zich, maar meestal onthullen ze dat tijdens hun kwartaalrapportage.

03 Fortnite keert terug naar Chapter 1

Na heel wat hints variërend van data verstopt in laadschermen tot props van chapter 1 die droppen op de map, heeft Epic Games het nu eindelijk bevestigd. Het volgende seizoen van Fortnite gaat spelers terugbrengen naar Chapter 1 van de game. Op 3 november start Chapter 4: Seizoen 5 met een “nieuwe” map die ongetwijfeld heel wat Chapter 1: Seizoen 5 erin geïntegreerd zal hebben. Daarmee willen ze de gloriedagen van Fortnite terugbrengen. Toen het battle royale genre nog nieuw was en iedereen massaal begon met het spel te spelen. De “OG squad” van populaire streamers Ninja, TimtheTatman, CourageJD en DRLupo kregen allemaal een prop van de game toegestuurd ter promotie van het nieuwe/oude seizoen.

04 Blizzard geeft PC met bloed weg

In een bizarre marketingstunt gaat Blizzard een PC verloten onder gamers die bloed gaan doneren. De campagne is een referentie naar het nieuwe seizoen van Diablo IV, “Season of Blood”, dat uitkwam op 17 oktober. Ook in-game worden er heel wat items en wapens weggegeven aan de spelers. De PC komt met een Nvidia GeForce RTX 4090 GPU, Intel Core i9 CPU, 3 TB SSD opslagruimte en een Quantum Vector GPU Waterblock. Die laatste zou dus volgens Blizzard gevuld worden met bloed. Blizzard is niet de eerste die werkt met bloed in een product. In 2021 verkocht Lil Nas X een custom paar Nike Air Max ‘97 met een druppel bloed in elke schoen. En later dat jaar verkocht Tony Hawk 100 custom skateboards die geverfd waren met zijn eigen bloed.

05 Disney Dreamlight Valley dan toch niet f2p

Gameloft, de developer achter Disney Dreamlight Valley, liet weten dat de game geen free-to-play gaat worden. De life sim lanceerde met een early access in september vorig jaar. Om die te kunnen spelen moest je een founders pack kopen van minstens 30 euro. Eens uit early access ging de game gratis worden met microtransacties en een season pass als verdienmodel. Daar zijn ze nu dus van afgestapt. Die keuze zou er volgens Gameloft voor zorgen dat Disney Dreamlight Valley een premium game ervaring zal zijn voor alle spelers. Er werd ook een DLC aangekondigd, Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time, dat ook een 30 euro prijskaartje gaat krijgen. Op 1 november houden ze een showcase met meer details.

