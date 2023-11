Game Kast: “Epic zei nee tegen 147 miljoen dollar”

Ondertussen kunnen we beginnen stemmen op de Game Awards en zijn de keuzes moeilijker dan ooit. Wat een ongelooflijk jaar is het al geweest voor gaming. Bij Game Kast vroegen we ons af welke games voor ons aanvoelen als een comfortdekentje. Naar welke games grijpen we terug als we even niet weten wat te spelen? We praten erover in de nieuwe podcast aflevering van Game Kast.

01 Epic vs Google

Google haalde in 2020 Fortnite uit de Play Store, omdat Epic een achterdeurtje had voorzien waardoor spelers V-bucks rechtstreeks van de developer konden kopen. Daarmee ontweken ze de 30% die Google neemt op alle microtransacties op hun platform. Als antwoord klaagde Epic Games Google aan. Dat proces is nu bezig en net zoals de Microsoft vs FTC zaak, komen er heel wat documenten naar boven drijven. Zo blijkt dat Google 147 miljoen dollar had aangeboden aan Epic Games om Fortnite op Google Play te houden, maar Epic Games zou dit afgewezen hebben. Volgens intern onderzoek bij Google zou Fortnite’s afwezigheid in de Store een verlies van ongeveer 130 tot 250 miljoen dollar betekenen. Het zou zelfs een potentiële impact hebben van 550 miljoen tot 3,3 miljard dollar verlies, want andere developers zouden geïnspireerd kunnen zijn door Epic Games en dezelfde stappen ondernemen.

02 Developers excuseren zich opnieuw

Onlangs excuseerden de developers van Cities Skylines 2 zich omdat de game niet optimaal was tijdens z’n release. Nu volgen de developers van de nieuwste Tintin game, Pendulo Studios, hun voorbeeld. Ze lieten weten dat het spel niet de ervaring biedt die ze wilden leveren aan de spelers. Ze gaan de komende weken blijven werken om de game zo snel mogelijk te fixen. Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh is hun meest ambitieuze project ooit, en bij Pendulo Studios bedanken ze alle spelers voor hun steun en geduld.

03 Rockstar kondigt trailer GTA 6 aan

Volgende maand is het de 25e verjaardag van Rockstar Games. Op X (voorheen Twitter) bedankten ze al hun fans. En als kers op de taart lieten ze weten dat de eerste trailer van de volgende Grand Theft Auto game begin december zal droppen. Everybody liked that. Dat de hype voor deze game enorm is zou zelfs een understatement zijn. Meer dan 170 miljoen mensen zagen de post passeren en er werd natuurlijk uitbundig gereageerd. Het kan niet snel genoeg begin december zijn dus.

04 Sony herbekijkt live service games

Naar aanleiding van de problemen bij de standalone multiplayer game van The Last Of Us gaan ze bij Sony hun live service games die in ontwikkeling zijn herbekijken. Het was oorspronkelijk de bedoeling om 12 zo’n games uit te brengen tegen begin 2026. Dat aantal is nu gezakt naar 6. De president van Sony, Hioki Totoki, zei dat ze met al hun games willen voldoen aan de verwachting van gamers. De andere 6 games zijn niet geannuleerd, er wordt nog steeds aan gewerkt, maar de kwaliteit krijgt prioriteit over de release datum. Sony had destijds Bungie aangenomen om hun expertise van live service games te gebruiken, wat nu zijn vruchten lijkt af te werpen.

05 Genomineerden The Game Awards bekend

Je kan sinds deze week stemmen op je favoriete games! The Game Awards heeft namelijk de genomineerden bekend gemaakt van hun 31 categorieën. Het Belgische Baldur’s Gate 3 heeft maar liefst 8 nominaties, waaronder Best RPG, Best Score and Music en natuurlijk Game of the Year. Enkel Alan Wake 2 kan dat aantal nominaties evenaren. De andere genomineerden voor Game of the Year zijn Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nintendo is de meest genomineerde publisher met 15 nominaties voor hun titels. PlayStation heeft er 13 en Xbox 10, met Bethesda en Blizzard erbij gerekend. Mensen kunnen stemmen tot 6 december en op 7 december vindt de ceremonie plaats in Los Angeles. Die wordt live uitgezonden op allerlei platformen, waaronder Twitch, YouTube, Facebook en TikTok Live.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.