Game Kast: "Nee, Halo komt niet naar Playstation"

Sony koopt Bungie. GTA VI werd officieel aangekondigd en het grootste CS:GO-toernooi ter wereld komt naar Antwerpen... Helaas is het niet allemaal goed nieuws, want Suicide Squad: Kill The Justice League zou uitgesteld zijn naar volgend jaar. En ondertussen komen Bruno Mars en Anderson Paak naar Fornite en geeft PlayStation heel wat prijs over Gran Turismo 7...

In aflevering 99 van Game Kast - de wekelijkse podcast van streamers Jnoxx, Espe, Jerre en telkens een special guest - passeert het allemaal de revue. Met deze week ook Yoni Van Looveren van Meta en 4Gamers in de studio.

01 Antwerpen als hotspot voor e-sports!

Ongelooflijk nieuws voor België: het wereldkampioenschap CS:GO vindt dit jaar plaats in Antwerpen! De impact is enorm natuurlijk. De PGL Major trekt elke keer miljoenen kijkers naar hun livestreams en maar liefst 50.000 mensen gaan het hele gebeuren live meemaken in het Sportpaleis.

Dit is de eerste keer dat zo'n Major plaatsvindt in de Lage Landen, dus velen van ons gaan het voor het eerst in het echt beleven. En kijken is ten zeerste aangeraden, want ook al is CS:GO je ding niet, op dit niveau is de gameplay zeer indrukwekkend.

02 Nee, Halo komt niet naar Playstation!

Alhoewel Bungie al sinds 2010 werkt aan Destiny, staan ze vooral gekend als de makers van Halo. Dat is de game die de originele Xbox op de kaart heeft gezet. Nu heeft Sony de studio overgekocht voor 3.6 miljard dollar, maar dat betekent niet dat Halo op PlayStation gaat verschijnen. Toen Bungie splitte van Microsoft in 2007 hebben ze de rechten van de game achtergelaten. Dus Halo blijft exclusief voor Xbox en PC.

Bungie heeft Destiny wel nog in handen, en ook na de overname van Sony blijft dat zo. Ze mogen de game zelf publiceren op gelijk welke platformen ze willen.

Maar wat wil Sony dan met Bungie? Live service games! Een term die misschien niet zo bekend in de oren klinkt, maar al een lange tijd bestaat. Het is de benaming voor games die na hun release content blijven krijgen om zo spelers hopelijk jarenlang bezig te houden. Denk aan World of Warcraft, Destiny 2, Fortnite en Call of Duty: Warzone.

Sony heeft laten weten dat ze tegen maart 2026 tien van zo'n live service games willen lanceren. Daar zullen ze ongetwijfeld Bungie voor inzetten. Die zullen daar zeer goed van pas komen, zeker nu Call of Duty waarschijnlijk over afzienbare tijd een Xbox exclusive gaat worden.

Sony wil tegen 2026 tien live service games uitbrengen! Game Kast

03 De details van Gran Turismo 7 zijn persvers!

Afgelopen woensdag stond Gran Turismo in de spotlight tijdens de State Of Play van Sony . We kregen een uitgebreide blik op alles wat Polyphony Digital gemaakt heeft voor dit nieuwste deel.

Alle klassieke onderdelen zoals in de allereerste GT 25 jaar geleden zijn aanwezig. Koop je aftandse Mazda, haal je rijbewijs en race je weg naar de top. Maar de manier waarop werd zo realistisch mogelijk neer gezet. Zo zal de sterrenhemel boven elk van de 37 circuits accuraat zijn. Ook is de wolkenvorming wetenschappelijk correct, droogt het wegdek ook anders op elke locatie en door raytracing kan je de meest fotorealistische screenshots maken van de meer dan 400 wagens in het spel. Kortom, realisme is het doel waar de makers naartoe racen op 4 maart 2022.

04 GTA VI werd eindelijk bevestigd!

Over live service games gesproken. GTA Online komt in maart naar de next gen consoles. Maar dat is niet het enige GTA-gerelateerde nieuws, want Rockstar heeft eindelijk bevestigd dat ze bezig zijn aan GTA VI! De game zou in actieve ontwikkeling zijn, die ondertussen 'well underway' is. Meer hadden ze niet te zeggen, dus het zal nog een lange tijd wachten zijn eer die uitkomt.

Dit en veel meer kun je beluisteren in aflevering 99 van Game Kast, te vinden op YouTube , Spotify en Apple Podcasts .