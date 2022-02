Game Kast: "Max Verstappen krijgt een nieuwe rivaal in GT7!"

Een nieuwe week, een nieuwe aflevering van Game Kast ! Afgelopen vrijdag kwam Horizon Forbidden West uit, het langverwachte vervolg op Horizon Zero Dawn, en dat ging niet onopgemerkt. De game domineerde social media, en niet alleen op een positieve manier. Ondertussen geraakt niemand voorbij chapter 2 van Sifu , sluit Nintendo hun shops en maakte Cyberpunk 2077 alweer een valse start... Heel wat om te verwerken dus. jNnoxx , Espe en Jerre vatten het allemaal samen in episode 101 van hun podcast - en in het artikel hieronder!

Alle podcastafleveringen van Game Kast kan je trouwens ook op Spotify beluisteren !

01 Cyberpunk 2077 is eindelijk gereleased

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED © 2020

Afgelopen dinsdag is Cyberpunk 2077 eindelijk gelanceerd. Of althans, het is eindelijk zoals het zou moeten zijn. Eind 2020 kwam Cyberpunk 2077 namelijk voor de eerste keer uit op PC, Xbox One en PS4, maar de game was niet in de allerbeste staat. Erger nog, op de standaard PS4 en Xbox One was het spel amper speelbaar en zelfs onmogelijk digitaal te kopen.

Nu zijn we bijna anderhalf jaar verder en zijn ze er bij CD Projekt Red van overtuigd dat de game alle updates heeft gehad om de fouten recht te trekken. Ook de langverwachte versie voor PS5 en Xbox Series X/S is uitgekomen én gratis voor iedereen die hem al had gekocht voor de vorige generatie consoles. Bijna alle onderdelen van het spel zijn geüpdatet , inclusief een paar nieuwe features, wapens, outfits en cosmetics. Toch ging ook deze launch van versie 1.5 niet van een leien dakje . Veel eigenaars van een PS5 kregen de gratis upgrade niet en de PS4-versie startte zelfs niet meer op. Ondertussen zijn deze problemen gelukkig opgelost en kan je Night City eindelijk in z'n volle glorie verkennen!

02 Nintendo sluit hun winkels

De digitale winkels van de Nintendo 3DS en Nintendo WiiU gaan volgend jaar in maart dicht . Vanaf dan is het dus niet meer mogelijk om games, DLC of andere dingen te kopen via de eShop op de consoles. Spijtige zaak, want beide consoles hebben een geweldige catalogus aan games die in vele gevallen nog niet beschikbaar zijn voor andere consoles. Anderzijds zijn de komende 12 maanden wel het uitgelezen moment om de games te kopen die je nog wil spelen! En die aankoop is niet voor niets, want na maart 2023 belooft Nintendo dat gemaakte aankopen beschikbaar blijven om te downloaden. Oef! Zelf raden we zeker aan om ‘Phoenix Wright: Dual Destinies’, ‘Pullbllox’ of ‘Attack of the Friday Monsters’ voor de 3DS nog snel aan te schaffen voor het te laat is.

03 Horizon Forbidden West review scores

Horizon Forbidden West © Sony

Er was heel wat te doen op Twitter rond Horizon Forbidden West . Aan de positieve kant kondigde Sony aan om een boom te planten per gamer die een bepaalde trophy behaalt in de game. Wie voor 25 maart de trophy “Reached the Daunt” krijgt, helpt zo mee aan een herbebossingsproject dat zo’n 288.000 bomen gaat planten. En ook de Lego set van de Tallneck - die eraan komt in mei - werd geapprecieerd.

Over de enorm uiteenlopende review scores voor de game zijn spelers iets minder enthousiast. Op de ene website krijgt de game een 89, op de andere 69. Wat de score ook was, niemand ging akkoord. En na een stevige 'discussie' op Twitter kunnen we alleen maar besluiten: smaken verschillen. Speel de game gewoon zelf als je wil weten in welk team jij staat.

04 Komen er ooit degelijke gaming films?

Uncharted © craveonline.com

Over reviews gesproken... De reacties op de film Uncharted -de verfilming van één van de populairste PlayStation franchises - zijn niet mild. De film scoort nergens boven het gemiddelde. En dan vragen we ons af of er ooit wel een degelijke verfilming komt van een game? Toch werden al een paar films en series goed ontvangen in de gamewereld. De recente Mortal Kombat, bijvoorbeeld, scoorde maar matig in de reviews, maar werd wel goed ontvangen door de kijkers. Hetzelfde geldt voor Sonic The Hedgehog. Voor beide films is trouwens een sequel in de maak. Meer zelfs, voor Sonic hebben ze al een derde film aangekondigd én een live-action serie van Knuckles. Benieuwd of ze dat succes kunnen aanhouden...

05 Is GT Sophy de volgende rivaal van Max Verstappen?

Sophy Bordeaux, Rouge, Noire, Verte... Ze heeft veel verschillende achternamen, maar eigenlijk gaat het hier om dezelfde racer. En tegelijkertijd ook niet, want Sophy is geen echte racer, maar wel een AI-systeem . Sony AI heeft in samenwerking met Polyphony Digital en Sony Interactive Entertainment een Artificial Intelligence gemaakt dat één doel heeft: de allersnelste zijn, en dat zo realistisch mogelijk.

Sophy is ontwikkeld om races aan te pakken zoals een echte coureur dat zou doen. Weten wanneer ze moet aanvallen, hoe ze een bocht perfect kan aansnijden, hoe ze zo hoffelijk mogelijk aanvalt en verdedigt... In het begin had ze daar wat moeite mee, maar dankzij machine learning werd ze keer op keer beter.

Wat dit precies inhoudt? Het AI-systeem (Sophy) probeert dingen, krijgt feedback en leert uit fouten. Uiteindelijk werd ze daardoor zo goed dat ze op 2 juli 2021 kon deelnemen aan een race met de Pro e-sport racers in GT Sport. In de eerste 'Race Day' won ze wel twee van de drie races, maar de echte spelers hadden over het algemeen meer punten gescoord en wonnen zo de eerste wedstrijd. Sony AI maakte Sophy in de daaropvolgende maanden nóg beter en bereidde haar voor op de rematch van 21 oktober 2021: Race Day 2. We willen zeggen dat het spannend was, maar uiteindelijk won Sophy alle wedstrijden en versloeg zo alle menselijke spelers. En binnenkort ook ieder van ons, want de kans is groot dat we Sophy binnenkort in Gran Turismo 7 zien racen. Bereid je dus al voor om te verliezen... De echte vraag blijf wel nog onbeantwoord: kan Sophy voorbij een verdedigende Sergio Perez geraken?