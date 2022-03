Game Kast: “Zet Hogwarts Legacy maar op je verlanglijstje”

Praga en Kevin Bogaert van Pragalicious praten in een nieuwe aflevering van Game Kast - nummer 104 ondertussen - over de opkomst en ondergang van GunkTV en 9lives. En over het feit dat PlayStation ons de afgelopen weken trakteerde op twee State of Plays én dat Mario Kart een update krijgt! Weer heel wat nieuwigheden in gameland dus. Een samenvatting van het belangrijkste nieuws vind je hieronder.

Alle afleveringen van Game Kast kan je trouwens ook op Spotify beluisteren .

01 Overwatch 2 dan toch dit jaar?

Enkele maanden geleden kondigde Activision Blizzard nog aan dat Overwatch 2 naar 2023 verplaatst zou worden omwille van alle schandalen waar het bedrijf in verwikkeld is. Maar de overname van Microsoft brengt hier mogelijks verandering in. Het gerucht deed al de ronde dat de PVP vroeger zou uitkomen dan het coöperatieve stuk van de game en nu is aangekondigd dat we de beta van die PVP al in april kunnen spelen. Op PC althans, want vanaf 26 april lanceert de beta op dat platform.

Jammer genoeg is het een closed beta , dus je zal je moeten inschrijven via de website als je een kans wil om de game vroeger dan iedereen te kunnen testen. Het belooft een snellere versie te worden dan het eerste deel, met matchen van 5v5 in plaats van de gebruikelijke 6v6. Misschien zien we dan toch het online gedeelte dit jaar nog uitkomen...

Tracer en Overwatch 2 © Blizzard

02 Twee State of Plays in evenveel weken tijd

We zagen de afgelopen twee weken twee nieuwe State of Plays van Sony verschijnen. De eerste focust vooral op Japanse ontwikkelaars en de tweede gaat uitgebreid over Hogwarts Legacy , de nieuwste game in het Harry Potter-universum.

De eerste had alvast een paar nieuwe aankondigingen. Zo zagen we Exoprimal van Capcom (een co-op shooter waarin je hordes aan dino's moet afweren), The Diofield Chronicle (een strategy game van Square Enix), Valkyrie Elysium (ook van Square Enix, deze keer een Action RPG), TMNT: The Cowabunga Collection (een verzameling van klassieke Ninja Turtles games) en tenslotte de game met de langste titel: Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle-R (een remaster van de eerste All Star Battle uit 2013 met extra personages, mechanics en omgevingen).

Verder waren er nog nieuwe trailers voor reeds aangekondigde games zoals Forspoken en Ghostwire: Tokyo. De grootste verrassing was wel de gratis update voor Returnal , de PS5-exclusive van Housemarque die vorig jaar verscheen. Vanaf deze week zal het mogelijk zijn om de game in online co-op te spelen én een nieuwe survival mode aan te gaan.

03 Hogwarts Legacy laat zich uitgebreid zien

De buzz van de eerste State of Play was nog niet gaan liggen toen Sony al een tweede aankondigde. Deze keer volledig gewijd aan Hogwarts Legacy , de Harry Potter RPG. Vijftien minuten lang werden we getrakteerd op beelden van Hogwarts en de omliggende gebieden. We zagen de combat, hoe we potions moeten maken, hoe het verhaal in elkaar zal zitten en - misschien nog het belangrijkste - wanneer de game uitkomt: tijdens de kerstperiode van dit jaar.

Dit was de eerste keer dat we zoveel te zien kregen en de fans waren niet teleurgesteld. Het ziet ernaar uit dat iedere liefhebber van het Harry Potter-universum zich enorm zal kunnen verdiepen in een wereld vol zorgvuldig uitgeschreven content . Dus als je al fan was van de boeken of films, zet deze game zeker op je verlanglijstje!

Hogwarts Legacy © Avalanche Software

04 Mario Kart 8 krijgt nieuwe tracks

Voor het eerst in 7 jaar krijgt Mario Kart 8 nieuwe tracks! De kart game van 2014 had in de eerste twee jaar na de release al wat DLC gekregen, maar sindsdien moesten fans het altijd met dezelfde tracks doen. Daar is afgelopen week dus verandering in gekomen. Nintendo had al aangekondigd een hele reeks tracks tot eind 2023 uit te brengen, en daarvan is de eerste wave nu al beschikbaar. Het gaat om oude tracks van de Nintendo 64, Game Boy Advance, Nintendo DS en 3DS Mario Kart games die ze nu opnieuw gemaakt hebben voor de Switch-versie.

So holt ihr euch die Pole Position in Mario Kart 8 © Nintendo

05 Gekleurde PS5 controllers zijn duurzamer

Wie op zoek is naar een nieuwe controller voor de PlayStation 5 koopt beter de nieuwe, gekleurde versies. Die zijn namelijk gemaakt van duurzamer materiaal. Sony heeft dit niet specifiek aangekondigd, maar youtuber TronicsFix heeft dit ontdekt na het openschroeven en vergelijken van de oude witte en de nieuwe gekleurde controllers. Zo is bijvoorbeeld het springveertje achter de triggers iets dikker en hebben de analog sticks een steviger stukje plastiek gekregen. Alle aanpassingen samen zouden resulteren in duurzamere controllers die je minder last van drifting bezorgen.