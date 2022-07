Game Kast: "Niet elke week is gevuld met goed nieuws."

Naast de gebruikelijke PR-communicatie zullen we geen updates meer krijgen van de point-and-click adventure game Return to Monkey Island. Ron Gilbert, de maker van de game en een heel gerespecteerde developer, krijgt naar eigen zeggen teveel negatieve reacties over de nieuwe visuele stijl van de game en is dat nu grondig beu. “The joy of sharing has been driven from me,” laat hij weten via z'n blog. Jammer om te horen. Gelukkig gaat de ontwikkeling van de game wel gewoon door.