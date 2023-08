Game Kast: "Proficiat, Larian Studios!"

Een ex-medewerker van Virtuos, het bedrijf dat nu werkt aan de remake van Metal Gear Solid 3, beweert in een Reddit-post dat er ook een remaster van The Elder Scrolls 4: Oblivion in de maak is. Of het om een remaster of een volledige remake gaat, daar is nog discussie over. Maar de graphics zouden gerenderd worden in Unreal Engine 5.