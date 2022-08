Game Kast: “Is het OP of spelen mensen als botjes?”

Podcast luisteren? Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.

01 Ghost of Tsushima in het Japans

Ghost of Tsushima © Ghost os Tsushima

John Wick-regisseur Chad Stahelski gaat voor Sony de fantastische samoerai game Ghost of Tsushima verfilmen. Wat hij voor ogen heeft? Stevige actie en prachtige beelden! Hij wil zich vooral focussen op de personages. En om die zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven wil hij een Japanse cast gebruiken. Dat liet Chad weten in een interview. En Sony zou achter de beslissing staan om de film volledig in het Japans op te nemen. Iets wat voor ons misschien vanzelfsprekend lijkt, maar in de VS zeker niet zo vaak voorkomt. Grote kans dus dat het een impact zal hebben op de populariteit (en het budget) van de verfilming dus. Maar de regisseur is ervan overtuigd dat het een succesverhaal wordt. Volgens hem is het Amerikaanse publiek tegenwoordig meer buitenlandse content gewoon door Netflix en andere streamingdiensten.

02 Kamehameha Royale!

Fortnite © Epic Games

Fortnite is volledig overgenomen door Dragon Ball Super! Goku, Vegeta, Beerus en Bulma hebben nu elk skins die te koop staan in de Fortnite-shop. Daarnaast kan je ook Kame House en Bulma vinden op het strand. Die voorziet je van een paar krachtige power-ups en wapens. De meest impactvolle verandering is de toevoeging van de nimbus cloud en de kamehameha in de battle royale. En die zijn al door velen “serieus overpowered” genoemd. Of dat zo is, of of mensen gewoon spelen als botjes, dat zal je zelf moeten ervaren.

03 Maakt Sony een eigen PC launcher?

Sony © Sony

Sony is ‘on a roll’ de laatste tijd, met een paar heel winstgevende ports van hun exclusive games naar de PC. Zo kenden Horizon Zero Dawn, God of War en nu ook Marvel’s Spider-Man al heel wat succes jaren na hun originele release op de PlayStation. In die laatste game zijn er nu files teruggevonden die zouden verwijzen naar een PlayStation PC launcher. Terwijl de ports tot nu toe steeds naar de standaard webshops gingen (Steam en Epic). Is Sony van plan om binnenkort zijn eigen winkel te openen? Of werken ze binnenkort misschien met een tussenstap, zoals Ubisoft Connect, waar je profiel beter gelinkt is aan hun services. Nog even afwachten om te zien wat Sony te vertellen heeft over deze ontdekking.

04 Xbox hinkt achter

Xbox © Pixabay

Door het onderzoek naar de Activision Blizzard overname moet Microsoft volledig transparant zijn met hun documenten. Dat betekent dat we nu eindelijk weten hoeveel keer de Xbox One is verkocht. Omdat Microsoft de verkoopcijfers van z’n console niet meer vrijgaf was het vooral gissen hoe vaak de vorige Xbox over de toonbank ging. En nu blijkt dat de Xbox One maar voor de helft zoveel keer verkocht is als de PlayStation 4. De PS4 heeft in totaal iets meer dan 117 miljoen verkochte units, terwijl de Xbone ergens rond de 50 miljoen is blijven steken. Een sterk signaal dus naar Microsoft om hun aanpak rond de gaming console te veranderen.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.