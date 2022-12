De favoriete coach multiplayers van Game Kast en Syroop!

In de 24ste episode van Red Bull Cheat Code gaat Syroop op zoek naar de beste multiplayer games om te spelen met vrienden en familie tijdens de feestdagen en zo pijnlijke stiltes of ongemakkelijke gesprekken te ontwijken. En dan zijn de mannen van Game Kast de beste kerstelfjes om in te schakelen natuurlijk. Beter nog: ze maakten samen een lijst met 10 games waardoor je ofwel de beste feestdagen ooit zal beleven, ofwel een nieuwe televisie moet kopen omdat iemand er uit pure frustratie zijn controller door heeft geramd.

01 Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo Switch

1-4 spelers

Als je denkt aan samen gamen, komt Mario Kart vaak als eerste gedachte. Deze absurde kart racer gaat minder over hoe goed je kan racen, maar over hoe slim je kan racen. Wanneer de juiste item gooien om zo je beste vriend net voor de finish te laten crashen en zo de overwinning te stelen en met 48 circuits om uit te kiezen (en meer met de extra pas) is een avond snel gevuld. Nadeel: Wellicht gaat er iemand kwaad zijn dat hij 3 Blue Shells in één match op zijn dak had gekregen.

02 Jackbox Party Games

PC, PS4, Xbox en Switch

1-8 spelers / sommige tot 10

Er bestaan maar liefst 9 Jackbox Party packs waarin er telkens 5 games verzameld zitten. En het leuke is dat iedereen zijn GSM als controller kan gebruiken. Het spel speelt af op het grote scherm en je geeft je antwoorden via je eigen gsm zodat niemand kan meekijken. Elke Party Pack heeft andere games met andere opdrachten. In Quiplash moet je de grappigste antwoorden geven, in Drawful moet er één iemand tekenen en de andere moeten foute antwoorden maken, in Talking Points moet je een presentatie geven waar de slides door je vrienden beslist worden... Kortom allemaal games die tot grappige situaties leiden.

Nadeel: Alle games zijn in het Engels, dus je moet de taal wel goed onder de knie hebben om ervan te genieten.

03 Among Us

Mobiel, PC, Xbox, PlayStation en Switch

4-15 spelers

De hype van 2020, Among Us, is nog altijd een leuk spel om in groep te spelen. Je moet samen met je vrienden een ruimteschip onderhouden voor de tijd op is. Opgepast, er zijn ook verraders onder jullie die als doel iedereen moeten vermoorden. Het spel speel je in stilte tot er een lijk gevonden wordt en je mag onderhandelen wie je denkt de verrader is en hem wegstemmen. Dit leidt steeds tot enorm heftige discussies. Nadeel: Voor de beste ervaring, speel je best op hetzelfde netwerk, dus je zal met iedereen je flauw Wifi-paswoord moeten delen.

04 Nintendo 64 Classics

Nintendo Switch

1-4 spelers

Als je geabonneerd bent op Nintendo Switch Online, kan je met de expansion pack oude Nintendo 64 games spelen. Deze zijn grafisch wel wat verouderd, maar klassiekers als Mario Party 1-3, Mario Golf, Mario Kart 64 en Mario Tennis blijven leuk om te spelen met vrienden. Zeker de stress tijdens een potje Tennis met 4 neemt 5 jaar van je leven weg. Nadeel: Je moet wel 4 switch controllers vinden die geen drift issues hebben.

05 It takes Two

PC, Xbox, PlayStation en Switch

2 spelers

De game of the year van 2021 blijft een aanrader als je gewoon een potje wil gamen met 1 bijzonder iemand. Dit spel kan enkel samengespeeld worden, maar ook online en maar 1 van de spelers moet het spel gekocht hebben. In It takes two speel je elks met één helft van een getrouwd koppel dat op het punt staat om te scheiden (een heel klassiek Game verhaal, we know) en om magische redenen veranderen ze in twee speelgoedpopjes en gaan op zoek om het ongedaan te maken. Deze zoektocht is enorm groot, je gaat van de garage naar de tuin naar een speelgoedwereld naar een winter wonderland... En met elke nieuwe locatie verandert de speelstijl van de game en blijft het zo fris en leuk. Nadeel: Als je met je partner speelt die niet vaak gamet, gaat het je geduld wel op prijs stellen.

06 Overcooked

PC, Xbox, PlayStation en Switch

1-4 spelers

Samen koken met vrienden is al een uitdaging als ze erin slagen om water aan te branden(true story), maar in Overcooked wordt het nog lastiger. Je gaat in de meest absurde keukens denkbaar verschillende gerechten moeten voorbereiden, veilig naar de klanten brengen en ondertussen zien dat de borden ook gewassen worden. Perfect om te spelen terwijl je wacht op de kalkoen in de oven. Nadeel: één van jullie gaat wel zijn innerlijke Gordon Ramsey naar boven laten komen om het geheel op orde te houden.

07 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

PC, Xbox, PlayStation en Switch

1-4 spelers / tot 6 spelers online

Een goede dosis nostalgie ophalen is toch ook deel van elke kerstdiner en nu kan je dat ook tijdens het gamen. Shredder’s Revenge kwam eerder dit jaar uit, maar lijkt wel op een vergeten game uit de jaren 90. Deze side scrolling brawler is een perfecte voortzetting van de oude arcade game Turtles in Time, maar updatet voor een nieuwe generatie. Nadeel: Je gaat wel zin hebben in Pizza nadat je voor de vijftiende keer er weer één opraapt.

08 Rocket League

PC, Xbox, PlayStation en Switch

1-4 spelers

Nu de WK-gekte voorbij is, kunnen we de aandacht verschuiven naar de betere sport: voetbal met wagens. Iedereen snapt de regels van Rocket League na een paar seconden. Auto, bal, goal, klaar. Simpel om te spelen, maar enorm uitdagend om goed in te worden. Perfect om te spelen met ook de minder ervaren gamer. Nadeel: je lokt wellicht gesprekken uit dat het WK omgekocht is en andere complottheorieën

09 Just Dance

PC, Xbox, PlayStation en Switch

1-6 spelers

Het diner ligt zwaar op de maag, je dreigt in slaap te vallen op de bank, maar je wil dan toch wat bewegen om je niet schuldig te voelen voor die extra kroketten die je hebt gegeten, dan is Just Dance de ultieme geweten susser. En plezier voor heel de familie ook, neem een controller of gsm en dans mee met wat je op het scherm ziet om zo de top score te halen. En met een grote backlog via Just Dance+ vind je ongetwijfeld wel een nummer waar je ooit van gehoord hebt. Nadeel: Je hebt wel wat plaats nodig om te dansen als je een trip naar de spoed wil vermijden.

10 Multiversus

PC, Xbox en PlayStation

1-4 spelers

En als je je zatte oom na de zoveelste foute uitspraak toch nog even in elkaar wil slaan, is Multiversus de perfecte game. Deze fighting game is gratis te spelen en vol met bekende personages zoals Batman, Bugs Bunny, Shaggy en Gizmo.. Net als Smash Bros is de opdracht elkaar van het platform afslaan en zo dus de perfecte kans om wat opgekropte woede uit te reageren op elkaars personages. Nadeel: Je oudere tante gaat wel bij elke keuze vragen: “En is dat nu ne Pokémon?”