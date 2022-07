Game Kast: "Een 0,3/10 game kan ook geld opleveren."

Geen jNoxx in de podcast deze week, dus Jeroen en Espe grijpen eindelijk hun kans om te praten over hun gedeelde passie: video game soundtracks! Die heerlijke bleeps en bloops van de Super Nintendo... Worden we er niet allemaal wild van? Samen luisteren ze naar een playlist die ze speciaal voor deze aflevering in elkaar gestoken hebben.

01 God of War Ragnarok heeft een releasedatum

We kijken er allemaal enorm naar uit om eindelijk aan de slag te kunnen met één van de grootste releases van dit jaar, God of War Ragnarok. Het afsluitende deel van het avontuur van Kratos met de Noorse goden heeft nu eindelijk een releasedatum gekregen: 9 november op zowel PS4 als PS5. De game kreeg ook een cinematische trailer waar we heel kort Kratos en z’n zoon in actie zien.

02

Konami’s eFootball maakte geen goede eerste indruk toen het vorig jaar in september uitkwam. De teleurstellende graphics, gameplay en content wekten amper enthousiasme op. Toch blijft Konami eraan werken om fans weg te kapen van FIFA (binnenkort EA Sports FC). In hun recentste charmeoffensief haalden ze zelfs de rechten voor Inter Milan binnen. Dat wil zeggen dat de naam van de Italiaanse voetbalclub en die van haar spelers vanaf nu exclusief toebehoren aan eFootball, samen met die van eerder verworven clubs als Bayern München, Manchester United en Arsenal. Daarnaast zal ook het logo van de game te zien zijn op de training outfits van Inter Milan, bij zowel de mannen, vrouwen als jeugdspelers.

03 50 miljoen redenen voor microtransacties

Diablo Immortal © Blizzard Entertainment

Als een game de laagste score ooit krijgt op Metacritic (0.3 op 10) dan verwacht je niet dat daar een succesverhaal van komt. Toch is Diablo Immortal erin geslaagd om 1 miljoen dollar per dag op te brengen voor Blizzard. De game kreeg bakken kritiek door de enorme hoeveelheid lootboxes en microtransacties en kreeg daardoor zo'n lage score. Maar toch blijven mensen er geld aan uitgeven en heeft de game na dertig dagen maar liefst 50 miljoen opgebracht! Een onbegrijpelijk hoog bedrag. De game werd in diezelfde periode al 10 miljoen keer gedownload. Ter vergelijking: Apex Legends Mobile heeft in zijn eerste 30 dagen 11.6 miljoen dollar opgebracht met 21.8 miljoen downloads. Er wordt geschat dat een character volledig upgraden in Diablo Immortal ongeveer 300.000 tot zelfs 600.000 dollar kost.

04 Sucker Punching de geruchten

Sucker Punch, dat nu vooral bekend staat als de developer van Ghost of Tsushima, heeft in een blogpost een antwoord gegeven op de geruchten rond hun games. Op het web ging het namelijk de ronde dat ze bezig zouden zijn aan een nieuwe Sly Cooper of inFAMOUS game. Dat blijkt dus een vals gerucht. In hun blogpost schrijft Sucker Punch dat ze “geen plannen hebben om inFAMOUS of Sly Cooper opnieuw te bezoeken.” Heel jammer dus. Waar ze dan wél mee bezig zijn, laten ze niet weten. Onze gok? Ghost of Tsushima 2! Vorige maand kwamen enkele vacatures online die mogelijks hinten naar een vervolg op de zeer succesvolle eerste game van de reeks...

05 Minecraft eert Technoblade

De bekende YouTuber Technoblade is overleden aan de gevolgen van kanker. De 23-jarige gamer maakte entertaining Minecraft video’s die hem uiteindelijk meer dan 13 miljoen volgers opleverden. In een emotionele video las zijn vader zijn laatste bericht voor. Technoblade betekende enorm veel voor de Minecraft community en dat weten ze bij Mojang ook. Daarom kreeg het varken op het startscherm van Minecraft Java Edition een kroontje, verwijzend naar de profielafbeelding van de Youtuber.