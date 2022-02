Game Kast viert hun 100ste aflevering!

"Enter the Gungeon. Roguelikes kan je blijven en blijven spelen. Enter The Gungeon is dan nog net moeilijk genoeg om te blijven spelen zonder dat het saai wordt. Ik heb de game ook op alle platformen gekocht, dus ik heb er zes kopieën van. In totaal heb ik de game al zo'n 1000 uur gespeeld (lacht)."

Je meest gespeelde game? "Enter the Gungeon. Roguelikes kan je blijven en blijven spelen. Enter The Gungeon is dan nog net moeilijk genoeg om te blijven spelen zonder dat het saai wordt. Ik heb de game ook op alle platformen gekocht, dus ik heb er zes kopieën van. In totaal heb ik de game al zo'n 1000 uur gespeeld (lacht)."

