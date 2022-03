Game Kast: "PlayStation Game Pass komt eraan!"

als gast! Veel aankondigingen met weinig vlees aan deze week. Vooral toekomstprojecten en geruchten, maar dat is oké, want we hebben het al druk genoeg met de releases van de afgelopen maand. En als je enkele minuten pauze wil nemen van Elden Ring, kan je hier rustig de hoogtepunten van het

Er is nog geen officiële release date (of prijskaartje) aangekondigd, maar we verwachten dat het sowieso nog dit jaar zal zijn. Wat de games betreft, beloven de makers alvast een VR-versie van Horizon met de naam 'Horizon: Call of the mountain'. De grote vraag is natuurlijk of er met de VR2 dezelfde beschikbaarheidsproblemen zullen zijn als met de PS5-console zelf...