Game Kast: "Een nieuwe Pokémon game op een nieuwe Nintendo Switch?"

Elke week gidsen Espe , Jerre & jNoxx ons door het laatste nieuws in de wereld van gaming in hun podcast Game Kast . Deze week: aflevering 103! Met interessante geruchten over een nieuwe Switch, goed nieuws voor de fans van Knockout City en een overzicht van de coolste Batman games van vroeger en nu. De samenvatting lees je hieronder!

Een nieuwe eigenaar van Silent Hill

Of toch silenthill.com. Konami, de uitgever van games zoals Metal Gear Solid, Castlevania en Silent Hill, heeft ervoor gekozen om niet langer te betalen voor de website www.silenthill.com - waardoor een fan dit domein nu in handen heeft. En dit is meteen de zoveelste nagel aan de doodskist voor Silent Hill, een reeks waarvan we sinds 2012 geen nieuw deel meer gezien hebben. Enkele jaren geleden werd een reboot aangekondigd met Hideo Kojima en Guillermo del Toro als regisseurs. Maar ondanks de indrukwekkende teaser 'P.T.' is het project toch afgelast, wat uiteindelijk tot het vertrek van Kojima bij Konami heeft geleid. Fans van de horrorreeks kunnen nu wel stilaan alle hoop op een nieuw deel opbergen...

Een nieuwe Pokémon game

Een tijdje terug was de keuze simpel: rood of blauw? De huidige generatie Pokémon-trainers zal moeten kiezen tussen violet of scharlaken, want na 'Sword and Shield' heeft Game Freak nu dus gekozen voor 'Scarlet and Violet'. Er werd meteen ook een trailer gelanceerd die het nieuwe gebied toont. De makers haalden volgens ons hun inspiratie in het zonnige Spanje, niet alleen voor het gebied, maar ook voor de namen van de characters. Zo is er de plantachtige kat Sprigatito, de vurige krokodil Fuecoco en de gekuifde eend Quaxly. Als alles volgens plan verloopt, dan verschijnt het spel eind dit jaar. Laten we hopen dat het alle goede elementen uit 'Pokémon Legends Arceus' overneemt...

Binnenkort ook een nieuwe Switch?

De kans bestaat dat we de nieuwe Pokémon games binnenkort op een nieuwe Switch spelen. Er doen namelijk geruchten de ronde over de komst van de Nintendo Switch 2. Vorig jaar waren die er ook al, maar de geruchten bleken toen over de OLED Switch te gaan, wat eerder een kleine update was dan de '4k switch' waar velen op wachtten.

Na een cyberaanval tegen NVIDIA werd de broncode voor NVIDIA DLSS gelekt, en daar stonden verwijzingen in naar 'nvn2'. 'nvn' is de API voor de Nintendo Switch, dus de link naar een Nintendo Switch 2 ligt voor de hand. Een sterkere Switch op het vlak van hardware zou heel wat meer third party games kunnen brengen naar Nintendo. Die laatste is voorlopig nog sterk afhankelijk van hun eigen titels.

EVO zonder Smash Bros dit jaar

Het esports toernooi EVO gaat dit jaar weer door in Las Vegas. In 2020 werd het afgelast en in 2021 was er enkel een digitale versie (thank you, Covid), maar dit jaar is het dus weer op locatie. Welke games er gespeeld worden op het grootste Fighting Game toernooi? Dat wordt binnenkort aangekondigd. We weten wel al dat het zonder 'Super Smash Brothers Ultimate' zal zijn. Teleurstellend, want deze fighting game is enorm populair en belooft steeds spannende wedstrijden.

Dat Nintendo ervoor gekozen heeft om het spel niet te laten spelen op EVO komt mogelijks doordat de organisatie achter het toernooi vorig jaar in handen van Sony is gekomen. En laat dat nu net de makers zijn van de grootste concurrent voor Nintendo: PlayStation. Sony kondigde wel aan dat EVO geen PlayStation-event zou worden en dat alle games op andere consoles even welkom zijn, maar dat heeft Nintendo er niet van weerhouden om er zelf de stekker uit te trekken. Jammer, maar niet onverwacht, want Nintendo heeft altijd een haat-liefdeverhouding gehad met 'Smash' als esport...

Knockout City wordt free to play

Velan Studios, de makers van de multiplayer dodgeball game 'Knockout City', heeft aangekondigd dat de game ‘free to play’ wordt. Heb je de game toch al gekocht? No worries. Velan Studios heeft speciaal voor de huidige community een 'loyalty bundle' voorzien.

De shift naar f2p betekent meteen ook het einde van de samenwerking tussen Velan Studios en EA - die tot nu toe Knockout City’s uitgever waren. Velan Studios publiceert dus binnenkort zelf, waardoor seizoen 5 even wat minder content zal bevatten. Tegen seizoen 6 verwachten ze dit wel al te kunnen goedmaken.