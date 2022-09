Game Kast: "PlayStation doet dubbel zoveel in de helft van de tijd."

In deze aflevering kregen de mannen van Game Kast een nieuwe guest over de vloer: actrice, game reviewer en anime kenner Joey Kwan . Ze verdubbelde het energieniveau van de podcast en kwam praten over het regisseren van haar kortfilm, de uitdagingen als actrice in een jeugdreeks en het ontdekken van haar wikifeet. Het luisteren waard!

Alle afleveringen van Game Kast kan je bekijken via Youtube of beluisteren via Spotify .

01 De Bruyne is de beste

EA heeft de scores vrijgegeven van de top 23 spelers in FIFA 23.

Voor het eerst sinds 2007 staan Messi en Cristiano Ronaldo niet alleen aan de top. Meer zelfs: dit jaar staat voor het eerst een Belg op (een gedeelde) nummer 1. Kevin De Bruyne kreeg namelijk een monsterscore van 91 , net zoals Kylian Mbappe, Karim Benzema, Robert Lewandowski en Lionel Messi. En ook op de tweede plaats staat opnieuw een Belg. Doelman Thibaut Courtois krijgt namelijk een score van 90 en staat daarmee even hoog in de ranking als Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo en Manuel Neuer.

Deze game zal trouwens ook de laatste officiële FIFA game zijn van EA. Vanaf de volgende editie verandert de titel naar EA Sports FC omdat voor EA de rechten van FIFA te duur werden. Of dat veel impact zal hebben op de verkoopcijfers valt nog af te wachten...

02 Nintendo niet Direct iets voor ons (pun intended)

Afgelopen dinsdag kondigde Nintendo alle komende nieuwigheden aan voor de Nintendo Switch tijdens hun 40 minuten durende Nintendo Direct. Er komen heel wat JRPG’s en farming games aan (Octopath Traveler 2, Fire Emblem Engage, Harvest Moon, Fae Farm…), een paar ports van oudere games (Kirby’s Return to Dream Land & Fatal Frame), meer Nintendo 64 games (Goldeneye 007, Mario Party, Pokémon Stadium…) en Shigeru Miyamoto kwam Pikmin 4 tonen. Hun laatste aankondiging: de titel en releasedatum van Breath of the Wild 2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom komt uit op 12 mei 2023.

Kortom: als je fan bent van Japanse role playing games, dan was dinsdag voor jou een hoogdag. Voorlopig zien we wel weinig variatie in de toekomst van de Switch, maar wie weet komen ze later dit jaar nog met een paar verrassingen...

03 PlayStation zorgt voor hype

Dezelfde dag als de Nintendo Direct kwam PlayStation ook met hun State of Play . Die duurde maar de helft zo lang, maar liet wel dubbel zoveel indruk na. De State of Play opende met een wondermooie trailer voor Tekken 8 en ging daarna over naar enkele beelden van games voor de PS VR2. Daar zagen we meteen het potentieel van de VR-bril en de kracht van de PS5. Journalisten die de VR2 al mochten testen, lieten ook weten dat het een ongelooflijke stap vooruit is en dat ze bijna vergaten dat ze in een virtuele wereld zaten...

Daarnaast zagen we Rise of the Ronin (een nieuwe action RPG van Team Ninja), Pacific Drive, Like a Dragon: Ishin (een exclusieve en verrassend donkere quest voor Hogwarts Legacy) en een eerste blik op de digitale collectibles van PlayStation Stars. En natuurlijk ook een nieuwe trailer van God of War: Ragnarok die ons shot per shot omverblies. De hype is groter dan ooit. En die speciale God of War controller die erbij werd aangekondigd, moeten we sowieso ook hebben...

04

Drie updates deze week. The Witcher is klaar met het filmen van seizoen 3. De releasedatum is nog niet bekend.

Ondertussen zijn ze ook begonnen met het filmen van seizoen 2 van Halo . Dat liet Paramount weten met een mooie foto van de cast in IJsland.

En David Harbour, die we kennen als ‘Jim Hopper’ van Stranger Things of ‘Red Guardian’ van de Marvel Cinematic Universe, heeft een rol te pakken in de film van Gran Turismo . Die is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een tiener die z'n skills in GT gebruikt om een reeks Nissan-wedstrijden te winnen en zo een professionele racer wordt. De film zou al op 11 augustus 2023 in de cinema te zien zijn en wordt geregisseerd door Neill Blomkamp (District 9 & Elysium) en geschreven door Will Dunn (Ms. Marvel) en Jason Hall (American Sniper).