Game Kast: “Tom Hanks is een fan van trivia.”

01 Assassin’s Creed Mirage

Eerst een 'woeps' en dan bevestigd: de nieuwste game in de Assassin’s Creed-franchise heet Assassin’s Creed Mirage . De artwork van de action-RPG, die ons tevens enorm doet denken aan Prince of Persia, was iets te vroeg te zien in de Ubisoft Store. Een dag later kwam Ubisoft dan maar met de officiële aankondiging via Twitter. Dit bevestigde heel wat geruchten die al eerder naar buiten waren gekomen.

De main character zou Basim Ibn Ishaq zijn, die we al kennen van Assassin’s Creed Valhalla en het verhaal zou plaatsvinden in Bagdad, tussen 860 en 870 na Christus. Mirage zou oorspronkelijk een uitbreiding van Valhalla geweest zijn, maar werd uiteindelijk zijn eigen game. Voor velen is het belangrijkste weetje echter dat de gameplay zou terugkeren naar de basics. Wat dat exact betekent vinden we uit op 10 september tijdens het Ubisoft Forward-evenement.

02 Meer Zelda op de Switch

Nog een gerucht die de ronde gaat is dat The Legend of Zelda: Wind Waker HD en The Legend of Zelda: Twilight Princess HD naar Nintendo Switch komen. Beide games kwamen origineel uit op de GameCube en kregen daarna een remaster op de WiiU. Nintendo brengt voortdurend WiiU games naar de Switch, dus was het maar een kwestie van tijd wanneer deze Zelda classics hun weg baanden naar de huidige generatie.

The Legend of Zelda: Twilight Princess HD © Nintendo

Er volgt deze maand nog een Nintendo Direct. Afwachten dus of de geruchten bevestigd worden (intussen bevestigd, n.v.d.r.). Al hopen we ook wat meer nieuws te krijgen rond de Breath of the Wild sequel.

03 Tom Hanks brengt een game uit

Blijkbaar is Tom Hanks een enorme fan van trivia. Daarom bracht de bekroonde acteur samen met BlueLine Studios een nieuwe game uit om je trivia kennis te testen: Hanx101 . De game is enkel beschikbaar via Apple Arcade en heeft naast de standaard ‘antwoord 101 vragen’-modus ook een 1v1 en 2v2 multiplayer modus. Je krijgt 10 seconden per vraag en per geslaagd level krijg je een paar motiverende woorden van Tom Hanks te horen.

04 Netflix blijft inzetten op gaming series

Aloy uit Horizon Zero Dawn © Game Rant

Resident Evil, de serie op Netflix gebaseerd op de gelijknamige game-franchise, is een maand na z’n debuut al geannuleerd. Slechte ratings en kijkcijfers zorgden dat de streaming service er geen vertrouwen meer in had. Wat niet wil zeggen dat ze opgeven om meer series en films te maken gebaseerd op video games. Zo heeft de verfilming van Bioshock eindelijk een regisseur en schrijver te pakken. Francis Lawrence, die we kennen van films als ‘I Am Legend’, ‘Constantine’ en ‘The Hunger Games’, zal de regie op zich nemen en het script zal neergezet worden door schrijver Michael Green, die we op zijn beurt kennen van ‘Logan’, ‘Jungle Cruise’ en ‘Blade Runner 2049’. Ook heeft de serie rond Aloy van de Horizon games een schrijver/producer te pakken: Steve Blackman. Die kennen we vooral van ‘Legion’ en ‘The Umbrella Academy’. Mooie dingen in het vooruitzicht dus!

