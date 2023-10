Game Kast: “Komt Guitar Hero terug?”

Geen nieuwe Game Kast-aflevering deze week, maar je kon ons wel 2 dagen live vinden op Unwrap. Daar spraken we met professionals uit de gamingindustrie die onder andere meewerkten aan The Last of Us: Part 2, Avatar: The Way of Water en Batman: Arkham Knight. Zaterdag komen die interviews online.

De geruchten hadden het al lang voorspeld, maar nu hebben we eindelijk een beeld bij het nieuws. Sony’s PlayStation 5 krijgt een nieuw, kleiner design! De disc drive zal apart verkrijgbaar zijn. De digitale editie zal voor 449,99 euro over de toonbank gaan, terwijl de versie met de Ultra HD Blu-ray disc drive een prijskaartje van 549,99 euro krijgt. De disc drive kan je voor 119,99 euro kopen om te monteren op een digitale editie PS5. Beide edities hebben een opslagruimte van 1TB. De nieuwe modellen zullen vanaf november beschikbaar zijn in de VS en voor de rest van de wereld worden ze available in de maanden erna.

