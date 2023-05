Game Kast: "Geen Switch 2 of Switch Pro dit jaar"

Phil Spencer was verrassend eerlijk in een interview over de huidige staat van Xbox tegenover de concurrentie. Dus gaven we bij Game Kast ons “expertadvies" om Microsoft terug te boosten.

01 Geen nieuwe Nintendo dit jaar

Slecht nieuws voor wie had gehoopt dat er een Switch Pro zou komen dit jaar. De president van Nintendo, Shuntaro Furukawa, liet aan investeerders weten dat er geen console hardware release staat gepland in dit fiscaal jaar. Dus er komt geen Switch 2 of een Switch Pro tot minstens eind april 2024. De Nintendo Switch is ondertussen al 6 jaar oud en staat met z’n 125 miljoen verkochte units op de 3e plaats bij de best verkochte consoles allertijden. Net achter Nintendo DS (154 miljoen) en PlayStation 2 (155 miljoen).

02 Handheld markt krijgt concurrentie

De ROG Ally werd onlangs voorgesteld op YouTube en heeft nu eindelijk een officieel prijskaartje: 799 euro. Een pak duurder dan de Stream Deck, waarvan de verschillende versies 419, 549 en 679 euro kosten. De specs van de ROG Ally zijn wel een stuk steviger. Al lijkt de batterijduur daardoor enorm te zakken. Er komt wel nog een goedkoper model aan dat “maar” 699 euro kost. Het verschil tussen die twee modellen is de CPU. Het duurdere model heeft de AMD Ryzen Z1 Extreme CPU. Terwilj het goedkopere model het moet stellen met de gewone AMD Ryzen Z1 CPU.

03 Street Fighter 6 open beta

Het nieuwe deel in de Street Fighter franchise komt uit op 2 juni. En goed nieuws voor de mensen die daar niet op kunnen wachten. Deze week komt er een open beta! Van 19 tot 22 mei kan je de game testen op PS5, Xbox en PC. Je krijgt toegang tot dezelfde content als de closed beta van december vorig jaar, waaronder dus character creation, ranked match, casual match, battle hub match, open tournament, extreme battle, game center, training mode en de World Tour. In juni komen er 18 speelbare personages (naast je eigen creaties) en in deze open beta kan je al eens vechten met 8 ervan: Luke, Jamie, Chun-Li, Juri, Kimberly, Guile, Ryu en Ken.

04 Project Bloom

Game Freak, de studio die we vooral kennen van de Pokémon games, is bezig aan iets nieuws. Voorlopig bekend als Project Bloom. Het zou een gloednieuw action-adventure IP worden. Daarvoor werken ze samen met Private Division, een publisher van Take-Two die onder andere The Outer Worlds en OlliOlli World heeft uitgebracht. De ontwikkeling van Project Bloom zit nog in een heel vroeg stadium en z’n release wordt geschat op Take Two’s fiscaal jaar van 2026. Het is niet de eerste keer dat Game Freak een andere game maakt naast de Pokémon franchise. In 2015 brachten ze bijvoorbeeld Tembo the Badass Elephant uit samen met Sega.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.