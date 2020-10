Naast pompoenen, kostuums en films kunnen ook games je doen huiveren op Halloween. Wij lijsten hieronder de vijf griezeligste games voor je op die je gegarandeerd angstzweet zullen bezorgen! Welke durf jij te spelen?

1. Maid of Sker

Deze korte survival horrorgame verdient de aandacht van elke liefhebber van het genre. Er zit geen greintje nodeloze franje aan deze sfeervolle maar griezelige beleving die je van startscherm tot aftiteling op scherp houdt. Maid of Sker is een bovennatuurlijke first person nachtmerrie waarbij je personage anno 1898 in een spookhotel op een afgelegen eiland ronddwaalt. Je adem inhouden kan in deze game een levensreddende tactiek zijn... Maar da's zeker geen garantie!

2. The Dark Pictures: Little Hope

Herinner je je Man of Medan nog? Wel, dit is de tweede game in deze nogal aparte videogame horroranthologie. De setting met het spookschip is ingeruild voor een met een verlaten, mistig dorpje. Wat wel hetzelfde blijft, zijn de vijf potentieel toekomstige slachtoffers. Jij zit in de regisseurstoel en beslist over het verloop van het verhaal, inclusief wie het einde al dan niet haalt. Je kan Little Hope ook met z’n vijven spelen, waarbij elke speler zijn eigen keuzes maakt en zo zijn personage tot aan de credits probeert te loodsen.

3. Resident Evil 2

Deze remake dropt je in het door moordlustige zombies overspoelde Raccoon City. Het is aan jou om daar als politiegroentje of studente uit te ontsnappen. Klamme handjes gegarandeerd! Vooral wanneer je in een claustrofobische en slechtverlichte omgeving uit de klauwen van agressieve gruwels probeert te blijven. Houd vooral ook je voorraden goed in de gaten, net zoals wat er achter je gebeurt...

4. Resident Evil 7: Biohazard

Oké, deze game is al even uit en elk stuk ijzer in Resident Evil 7: Biohazard lijkt bijna voorzien van een roestige kartelrand... Toch blijft het een van de absolute toppers in dit genre. Je trekt naar een allesbehalve verlaten landgoed in het zompige zuiden van de VS… En de rest ontdek je liever zelf - hoewel ‘liever’ hier misschien niet de juiste woordkeuze is.

Heb je thuis zo’n PlayStation VR-bril liggen? Dan hopen we van harte dat de persoon die je tijdens het gamen op de schouder komt tikken, ook meteen een schone onderbroek heeft meegebracht!

5. Blair Witch