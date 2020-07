Deze games moet je checken in juli!

De nieuwe videogames van deze maand bieden een uitstekend alternatief voor gamers die in juli hun vakantieplannen gedwarsboomd zien. Welke kies jij?

Marvel’s Iron Man VR

Deze Iron Man game beëindigt definitief de kalme periode van nieuwe titels voor PlayStation VR. Volgens kenners is het een van de beste games ooit voor Sony’s VR-headset. De helmprojecties, explosieve wapens en duizelingwekkende capaciteiten van Tony Stark’s pantserpak lijken gemaakt voor een game als deze. Gooi daar nog eens een strakke verhaallijn bovenop en je krijgt een uitstekende (VR-)game!

Verschijnt op 3 juli voor PSVR.

F1 2020

Dit is niet voor niets de officiële videogame van de Formule 1. Tijdens afgelaste GP-weekends organiseerde de organisatie zelfs wedstrijden waarin echte piloten met de vorige editie voor de overwinning gingen. De formule is bekend en nog maar eens verfijnd. Met alle wagens, piloten, circuits, sponsors en regels van het echte seizoen. Nieuw is de optie om naast een lange carrière ook als manager je eigen elfde team naar de top van het klassement te sturen. Voor een korte of marathonsessie en met een authentieke F1-beleving op maat van elk type racegamer.

Verschijnt op 10 juli voor pc, PS4 en Xbox One.

Death Stranding

Voor velen dé game van 2019. In het toen nog PS4 exclusive meesterwerk van Hideo Kojima ben jij in een post-apocalyptische toekomst een koerier die de gefragmenteerde Verenigde Staten terug verenigd. Klinkt eenvoudig en misschien zelfs een tikkeltje saai, maar neem het maar van ons aan dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Of liever, van de epische, hyperambitieuze, soms totaal van de pot gerukte trip die Death Stranding is. Een visuele topper ook, die er op pc nóg beter uitziet en een paar extra missies krijgt met crossover-ingrediënten van een paar andere gameklassiekers.

Verschijnt op 14 juli voor pc.

Ghost of Tsushima

Na Sekiro vorig jaar en Nioh 2 dit jaar brengt Ghost of Tsushima nu een derde grote samoerai-game uit. Deze keer is het eentje die historisch min of meer verankerd zit en alle fantasy inwisselt voor realistische zwaardgevechten en sneaky ninja-manoeuvres. Als laatste overlevende samoerai van je clan zal je op het Japanse eiland Tsushima ergens in 1270 een verzetsbeweging uit de grond stampen tegen een Mongoolse invasiemacht. Een game die er zó goed uitziet dat we bij een eerste kennismaking vermoedden dat het om een PS5-titel ging.

Verschijnt op 17 juli voor PS4.

Paper Mario: The Origami King

Voor één keer is het niet Bowser die Princess Peach ontvoert, maar wel de zelfverklaarde origamikoning Olly. Het is de start van een - letterlijk - papierdun-en-toch-3D-actie-RPG-avontuur. Onderweg los je creatieve puzzels op, help je de vele bekende en onbekende personages en sommigen daarvan zullen je vergezellen in de behoorlijk tactische gevechtsscenario’s. Een kleurrijke, vermakelijke en slimme game vol geweldige vondsten, die spelers van elke leeftijd kan boeien.