Deze games moet je spelen in juni!

Welke wil jij zeker spelen deze maand? Keuze te over!

The Last of Us – Part II

Oké, dit klinkt weinig objectief, maar als je een PS4 hebt en ouder bent dan 16, dan ben je het aan jezelf verplicht om dit tweede hoofdstuk in van The Last of Us te spelen. De voorganger gespeeld hebben is geen must (maar doe dat eerst toch maar ‘even’) en bingewatch & play dan dit post-apocalyptische horror-stealth- actiedrama. Soms ligt het er wat zwaar bovenop, soms krijg je het moeilijk met je spelpersonage, maar aan het eind van de rit weet je dat je een van de beste games van het jaar gespeeld hebt.

Verschijnt 19 juni voor PS4.

No Straight Roads

Het klinkt als een actie-avontuur aan de criminele onderkant van de maatschappij, maar No Straight Roads is eerder een game die ergens op Graspop lijkt bedacht. Oké, ergens is het wel een actie-avontuur, maar dan met nadruk op ritme en stampvol van die intense gitaarmuziek die je enkel in Japanse beat ‘em ups hoort. Je missie: de stad redden tegen EDM-corporatie die de hele stad - willen of niet - in beats per minute wil doen geloven. Het mag eens iets anders zijn.

Verschijnt 30 juni voor pc, PS4, Xbox One en Switch.

Tour de France 2020

De Tour de France games waren ooit het zwakke broertje van Pro Cycling Manager. Dat is met deze editie verleden tijd. Met alle etappes van de koningin aller wielerwedstrijden, het debuut van Luik-Bastenaken-Luik in de serie, betere tijdritten, een beter online matchmakingsysteem en voor de extra diepe onderdompeling: je kan voor het eerst de actie door de ogen van je renner bekijken. Zo moet niemand tot begin september op de echte, uitgestelde versie wachten.

Verschijnt 4 juni voor PC, PS4, Xbox One.

Disintegration

Als de man die met Halo videogamegeschiedenis schreef zijn ‘eerste nieuwe’ game klaar heeft, dan is dat zeker het checken waard. Disintegration combineert de actie van een first person mech-shooter én real-time strategy in één verrassend intuïtief besturingssysteem. Yep, het is al vaak geprobeerd, maar nog nooit met zoveel succes. Het resultaat is een uniek spelend sciencefiction-epos met een verdomd sterk verhaal in de single player campaign en een intense multiplayermodus.

Verschijnt 16 juni voor pc, PS4 en Xbox One.

51 Worldwide Games

Misschien ben je het spelen van gezelschapsspelletjes ondertussen kotsbeu, maar je had er nooit zoveel om uit te kiezen als met deze bundel. Van domino tot airhockey, backgammon tot vier op een rij, mens erger je niet, schaken, poker, darts, schuifpuzzels, go en nog zo’n dikke veertig andere spelletjes om je kort of lang, in je eentje, met twee of met meer, competitief bezig te houden. Er zit er zo goed als zeker eentje bij waar je wel beter dan je vriend/vriendin/broer/zus/pa/ma/online tegenstander in bent.