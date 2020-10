Deze games moet je checken in oktober!

Van een Londen vol overheidscorruptie in de nieuwe Watch Dogs tot een hyperrealistische racebeleving in Ride 4. Oktober heeft weer heel wat vette games voor ons in petto. Welke speel jij?

FIFA 21

Voor velen is dit de enige game die ze dit jaar zullen kopen en spelen. Waar de editie van vorig jaar de focus legde op meer controle over de verdediging, doet FIFA 21 nu hetzelfde met de aanval. Daarnaast zorgt een beter positiespel van de spelers die niet aan de bal zijn voor een nóg geloofwaardiger voetbalbeleving. De carrièremodus is verfijnd en de gevierde nieuwkomer Volta is weer van de partij voor felbevochten partijtjes straatvoetbal!

Verschijnt op 9 oktober voor pc, PS4, Xbox One en Switch.

Watch Dogs: Legion

Vergeet alles wat je tot nu toe weet over Watch Dogs. Oké, die open wereld vol actie, stealth en hacken blijft aanwezig, maar Legion doet het toch helemaal anders. Je speeltuin is een Londen in de greep van schimmige, criminele overheidsorganisaties. Gelukkig heb je een breed publiek - bijna iedereen die je in de stad tegen het lijf loopt - waaruit je verzetsleden/spelpersonages kan rekruteren. Van hooligans en oude vrouwtjes tot voormalige spionnen en mediafiguren. Je kiest niet alleen hoe, maar ook met wie je speelt!

Verschijnt op 29 oktober voor pc, PS4 en Xbox One.

Star Wars: Squadrons

Squadrons herinnert ons eraan waarom Star Wars, Star Wars heet. Hang die light saber even aan de haak, zet je Force op de waakvlam en neem plaats in de cockpit van acht iconische ruimteschepen uit de ‘beste’ periode van het sciencefictionfenomeen. Dat betekent 4 TIE-fighters uit de stal van het Empire en de X-, Y-, U- en A-Wing fighter en bommenwerperklassen aan de kant van de New Republic. De game voert een verrassend sterke single player campagne op, maar zet ook nog steeds sterk in op de twee multiplayermodi. En voor degenen die een VR-bril aan hun PS4 hangen hebben: Het loont de moeite om die bij deze game eens uit te proberen!

Verschijnt op 2 oktober voor pc, PS4 en Xbox One.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

De vorige échte aflevering verscheen 22 jaar geleden en dat verklaart meteen de titel van het spel. Voor een deel toch, want deze actie-game laat je meer dan genoeg creatieve ruimte om ook zelf met de tijd te klooien. De grijnzende buideldas moet samen met zijn zusje Coco de wereld, of liever het multiversum, redden van een paar oude bekenden. Deze game toont dat een klassieke formule met een paar slimme updates vandaag nog net zo vermakelijk kan zijn als vorig millennium. Ongeacht je leeftijd!

Verschijnt op 2 oktober voor PS4 en Xbox One.

Dirt 5

Aflevering 5 van Dirt doet precies wat de vorige in deze superieure offroadrace-serie deden, alleen weer net iets mooier, intenser en beter. En daarmee weten de fans vast al genoeg. Denk aan rallycross, super trucks, buggies en ijsracen in een paar exotische uithoeken van de wereld, met felle competitie én een dynamisch weersysteem. Tel daar nog een split-screen tot 4 spelers en de eerste échte carrièremodus bij, en je weet dat Dirt 5 heel moeilijk te overtreffen wordt!

Verschijnt op 16 oktober voor pc, PS4 en Xbox One.

Ride 4

Waar Dirt voor een meer vergevingsgezinde racebeleving gaat, kiest Ride 4 naar goede gewoonte voor een realistische hard-core simulatie. Al moet gezegd dat het genoeg mechanismen telt om ook beginnende spelers snel naar een hoger niveau te tillen. Wat je kan verwachten? Honderden motoren en alle bekende circuits die tot in de kleinste details naar hun real life voorbeelden zijn gemodelleerd. Je kan kiezen voor een race (in alle weersomstandigheden), een kampioenschapsweekend of een carrière!