Deze games moet je spelen in september!

Marvel’s Avengers

Een nieuw post-Endgame tijdperk is aangebroken. Met vijf superhelden die de hoofdrol spelen in spectaculaire solo of coöp actiescènes. En dat is nog maar het begin, want de makers beloven de speelwereld regelmatig en gratis uit te breiden met nieuwe helden, missies én voor elk personage een unieke speelstijl. En die kan je dankzij een verrassend diep rollenspel ook nog eens helemaal naar jouw voorkeuren aanpassen.