Zo verdien je (meer) geld in Cyberpunk 2077!

Sommige van de beste spullen en vaardigheden in Cyberpunk 2077 zijn erg duur. Je zal dus bijna van bij de start van het spel een manier moeten vinden om een behoorlijk inkomen te verdienen in Night City . Of je nu op zoek bent naar de beste cyberware en quick hacks, of je er gewoon als een gave punker wil bijlopen: je hebt geld nodig.

Een halflege portemonnee kan je zelfs tegenhouden om quests af te ronden: in sommige missies moet je namelijk een of andere onfrisse crimineel afbetalen of je geld in een schimmig plan stoppen om verder te kunnen spelen. Je verzamelt dus best zo veel mogelijk Eddies - Eurodollars dus - en wij leggen je uit hoe !

1. Voltooi missies en opdrachten

De verhaalmissie spelen is dé manier om rijk te worden. © CD PROJEKT RED

De eenvoudigste manier om geld te verdienen in het spel is gewoon door het te spelen zoals het hoort: voor voltooide hoofd- en zijmissies word je telkens beloond met een flinke smak geld. Zit je nog steeds krap bij kas? Of wil je fatsoenlijke upgrades voor je verder gaat met de verhaalmissie? Dan kan je in elk deel van de map te rade bij de fixers die je kleinere, minder goed betaalde klussen geven.

Zulke klussen geven je bovendien meer Street Cred , waardoor je weer meer werk aangeboden krijgt. Dat is een lonende cyclus van werk en geldstroom die je spelervaring verbetert en je bovendien ook nog beloont met tastbare activa. Als je zelf het overzicht van je klusjes wat kwijtraakt, kan je in een handige sectie in je dagboek zien welke je al hebt voltooid en hoe goed ze betalen. Hopelijk vind je het leuk om dingen te gaan zoeken, vinden en terugbrengen!

2. Verkoop je rommel

You'll pick up a lot of useless - but valuable - items in Cyberpunk 2077 © CD PROJEKT RED

Het is een goed idee om bij het begin van het spel zowat alles wat je vindt, ook mee te nemen. Als iets niet vastzit, kaap het dan rustig weg. Je kan quickhacks gebruiken om geld te stelen van NPC's, maar die worden daar boos en vijandig door (begrijpelijk). Je kan dus maar beter de loot in Night City meepikken , aangezien die niet specifiek van iemand anders is. Het beste daaraan is dat sommige rommel je tot wel $ 750 kan opleveren!

De meeste rommel telt niet mee in je inventaris, je kan dus zo goed als alles wat je tegenkomt gewoon meenemen. Je kan je waren in bulk verkopen aan een koper en zo bijverdienen. Let er wel op dat een van de perks die je kan behalen er ook voor zorgt dat je rommel weggaat. Die kan je dus beter niet gebruiken, anders gooi je zomaar geld weg...

3. Sluit aan bij de NCPD

In the famous words of Rage Against the Machine, 'know your enemy' © CD PROJEKT RED

Is er iets stoerder dan bij de politie gaan ? Die vraag kan je maar beter niet beantwoorden. Oké, in het spel gaat het erom je rebelse fantasieën uit te leven en tegen spreekwoordelijke schenen te schoppen, maar soms moet je gewoon de vijand kennen (en zijn) om wat geld te verdienen. Als je de Reported Crimes verspreid over de hele map afwerkt, zal je je geldbeugel meteen zien groeien.

Die missies en interventies tegen de misdaad zijn om verschillende redenen nuttig: je wordt redelijk goed betaald voor deze snelle klusjes (waarmee je ook XP verdient), en je komt vaak fatsoenlijke items en rommel tegen die je na de missie een behoorlijke prijs opleveren. Speel de meerdelige Reported Crimes-missies van de NCPD helemaal uit om maximaal profijt te halen uit de tijd die je eraan spendeert.

4. Ken je troeven

Build your character just right and you'll be swimming in cash in no time © CD PROJEKT RED

Gebruik van bij het begin van het spel zo vaak mogelijk quickhacks en investeer in je basisintelligentie . Zodra je level 5 Intelligentie hebt bereikt, kan je de Advanced Datamine in Breach Protocol ontgrendelen. Daardoor kan je meer geld uit de Access Points halen. Die vind je trouwens overal in Night City. Op level 1 stijgt het geld dat je kan wegkapen met 50% en op level 2 zelfs tot 100%.