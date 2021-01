Wie staat dit jaar tussen jou en de overwinning? Onder het motto 'een gewaarschuwd man is er twee waard' vind je hieronder een paar van de gevaarlijkste virtuele bad guys (en girl) in de gamewereld !

1. El Presidente in Far Cry 6

El Presidente in Far Cry 6 © Ubisoft

Weinig gameseries voeren zo’n geloofwaardig uitgewerkt psycho- en sociopatenspel op als Far Cry, een game vol maniakken die altijd wel ergens hun eigen ziekelijk gestoorde logica en drijfveren volgen. En dat belooft in Far Cry 6 niet anders te zijn. Je probeert daarin een Caraïbische eilandstaat te bevrijden van de machtsgeile, egocentrische Antón ‘El Presidente’ Castillo en de zoon die hij met fake news tot zijn opvolger groomt.

2. Court of Owls in Gotham Knights

Court of Owls in Gotham Knights © WB Games Montréal

Hoewel Mr Freeze ook al bevestigd is als een van de villains die je het leven moeilijk belooft te maken in Gotham Knights, zou het toch vooral de sinistere organisatie Court of Owls zijn die achter de knoppen zit. Voor wie de comics nog niet uitgewoond heeft of de uitstekende ‘Gotham’ tv-serie miste: geld, macht en vooral anonimiteit maakt van de Court of Owls een ongrijpbare en uiterst gevaarlijke vijand. Ze zouden trouwens ook circuskinderen ontvoeren om ze op te leiden tot meedogenloze moordenaars.

3. The Banished in Halo Infinite

The Banished in Halo Infinite © 343 Industries

De wraakzuchtige Banished werden ooit iets te vaak als kanonnenvoer gebruikt door de al even buitenaardse Covenant. Ze rebelleerden, schoolden zich om tot huurlingen en piraten en verwelkomden echt elk ras in hun rangen. Ook mensen. Maar dat neemt niet weg dat 'The Banished' - onder leiding van de Brute War Chief Escharum - het in Halo Infinite wel net op de mensheid gemunt hebben. War Chief vs. Master Chief dus.

4. Julianna Blake in Deathloop

Julianna Blake in Deathloop © Arkane Studios

In Deathloop zijn er wel meer personages die je het leven zuur maken, maar Julianna Blake treft alles - letterlijk. Zij is namelijk de enige andere die weet heeft van de dagelijks terugkerende tijdslus waarin jij vastzit. Omdat het al taai genoeg is om je missie met veel vallen (lees: sterven) en opstaan te volbrengen, kan je zo’n actieve saboteur wel missen. En al helemaal wanneer je weet dat die Julianna niet door de computer, maar wel door een andere sterke speler gecontroleerd wordt.

5. Thor in God of War: Ragnarok

Thor in God of War © Sony Interactive Entertainment

Nadat je als Kratos in een vorig leven (en een warmer klimaat) zowat de hele Griekse godenwereld hebt uitgemoord, begin je in de reboot van God of War (2018) met het uitdunnen van het Noorse mythologische team. Een van je slachtoffers daar was ene Baldur, de halfbroer van Thor. De kans is dus groot dat je dit jaar de ‘man met de hamer’ een kopje kleiner mag maken. Misschien maar goed dat het nog even wachten is op de volgende Avengers film...

6. Zombies in Dying Light & Back 4 Blood

Zombies in Dying Light 2 © Techland

Is het niet geweldig wanneer iemand je om je hersenen wil en niet enkel om je looks? Behalve als die 'iemand' bij de dode wandelaarsclub zit. Vijf jaar geleden struikelde je nog over zombiegames, maar in 2021 gaan we voor kwaliteit boven kwantiteit met - onder andere - zombies in Back 4 Blood, de noem-ze-geen-zombies-maar-gruwels uit Resident Evil Village en hopelijk ook de klassieke hersenvreters in het veelbelovende Dying Light 2.

7. Je broer/vriend/pa in elke split screen racer

Afgaan tegen een anonieme speler ergens op een online slagveld of racetrack is vervelend, maar wel nog altijd beter dan verliezen van de persoon naast je op de bank. En net daarom zijn die split screen racers of de versus-mode van vechtgames niet de beste keuze als je de vrede thuis wil bewaren. Anderzijds is er wel geen betere manier om te bewijzen wie de baas is...

8. De wereld in CoD: Warzone, Fortnite, Apex Legends…