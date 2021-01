Dit zijn de goede voornemens van onze atleten!

Wout wil Parijs-Roubaix winnen, Nafi wil Olympisch goud en Kenny rijdt zijn laatste WK. Onze 14 topatleten hebben grote dromen , en zetten in 2021 alles op alles om er een topjaar van te maken. Dat betekent keihard werken natuurlijk, op tal van manieren in nog meer disciplines. Eén ding hebben ze wel gemeen: eyes on the prize !

Nafi Thiam: "Tokio blijft mijn grote doel!"

"Tokio is altijd het grote doel van mijn carrière geweest. Mijn coach en ik hebben altijd geloofd dat ik daar een hoogtepunt zou bereiken, en vandaag denk ik nog steeds dat dit het geval zal zijn. Ik wil in 2021 hard blijven werken, nóg beter worden en tegelijk fysieke problemen zo veel mogelijk vermijden. De weg naar Tokio is wat veranderd en het is nog onzeker hoe de komende maanden er zullen uitzien, maar ik ben er meer dan klaar voor en ik heb het volste vertrouwen in mezelf voor het komende seizoen!"

Kenny Belaey: "Succesvol zijn als atleet, organisator en artiest!"

"Normaal was ik van plan om in 2020 op m'n hoogste niveau te stoppen met de competitie, maar die plannen zijn anders uitgedraaid. Het wordt dus in 2021 mijn grootste doel om mee te doen aan mijn laatste wereldkampioenschap en daar het allerbeste van mezelf te geven! Ik ben al sinds 1 januari 2020 bezig met opbouwen, zowel fysiek als mentaal, en dat blijf ik doen tot dat laatste moment in 2021! Het wordt groots!"

"Maar dat ik stop met wereldkampioenschappen betekent natuurlijk niet dat ik stop met trial en andere sportieve en artistieke uitdagingen. Zo ben ik van plan om dit jaar het Bentonville Bike Fest te organiseren, met o.a. een endurowedstrijd, workshops met Nico Vink en met ex-wereldkampioene Anneke Beerten, een trial wedstrijd en zo veel meer. En dan is er natuurlijk ook nog Bike Art. Mijn droom is om daar op een dag (misschien wel in 2021?) een coole show of tentoonstelling mee te brengen."

2021, bring it on! Kenny Belaey

Lore Bruggeman: "Zo veel mogelijk skaten met Tokio als hoofdoel!"

"Wat ik het allerliefste wil in 2021 is zoveel mogelijk op mijn skateboard staan en me voorbereiden op de volgende grote uitdagingen. Ik wil m'n beste niveau bereiken en in topvorm blijven! En hoe cool zou het zijn om me dit jaar ook te kwalificeren voor Tokio? Die droom geeft met de extra motivatie en de echte vleugels die ik nodig heb om er te geraken. Klaar voor 2021!"

Martin Maes: "De Enduro World Series op mijn naam schrijven!"

"Na mijn wereldtitel in de jeugdklasse blijft de EWS-titel in de elitecategorie een grote droom voor mij, een doel waar ik meer dan klaar voor ben om voor te vechten! Ik heb de laatste twee seizoenen niet echt de kans gehad om dit te doen, dus 2021 wordt mijn jaar. Ik wil gefocust blijven, genieten van elk moment op de fiets en elke race. Ik ben meer dan ooit dankbaar dat ik van m'n passie m'n job hebben kunnen maken!"

Nafi's Training Room © Geoffrey Meuli 01 / 04

Seppe Smits: "Zo snel mogelijk terug op m'n board staan!"

"Helaas is 2020 voor mij een beetje in mineur geëindigd met een beenbreuk. Mijn belangrijkste doel voor 2021 is nu 'to kick ass' tijdens mijn revalidatie en zo snel mogelijk weer te kunnen vliegen op mijn snowboard! De grootste uitdaging zal zijn om mentaal gemotiveerd blijven, maar ik probeer creatief te blijven en weet dat ik er zo wel geraak. Ik ben meer dan ooit gemotiveerd om terug te doen wat ik het liefste doe, en ik zal er alles aan doen om een sterke comeback te maken!"

Ik ben meer dan ooit gemotiveerd om te doen wat ik het liefste doe! Seppe Smits

Thierry Neuville: "Wereldkampioen rally worden!"

"Wereldkampioen rally worden is mijn grootste droom, al van toen ik jong was. En vandaag ben ik 200% toegewijd om die droom waar te maken. Ik heb er al altijd heel hard voor gewerkt, zowel fysiek als mentaal. Ik probeer m'n zwakke punten te verbeteren en het maximum uit m'n sterke punten te halen, en zo boek ik samen met m'n team de nodige vooruitgang. Dat blijf ik ook volgend seizoen doen, en ik geef het zelfs nog een extra boost! We hebben al bewezen dat we alles in onze mars hebben om wereldkampioen te worden. En dat is ook wat ik van plan ben om te doen in 2021!"

Felix Denayer: "Goud pakken in Tokio!"

"2020 is een heel bijzonder jaar geweest met veel bijzondere uitdagingen. Ik kan niet wachten op de kans om m'n Olympische droom na te jagen! De Red Lions hebben het tot nu toe heel goed gedaan en zijn in 2018 al wereldkampioen en in 2019 Europees kampioen geworden. Winnen in Tokio zou een historische prestatie zijn die we maar al te graag toevoegen aan ons palmares!"

Winnen in Tokio zou een historische prestatie zijn. Felix Denayer

Wout van Aert: "Mijn lat nóg hoger leggen!"

"Op sportief vlak was 2020 al top met de Strade Bianche, Milaan-San Remo, de Tour... maar ook nog wat unfinished business natuurlijk. Een vierde regenboogtrui in het veld staat echt wel op mijn verlanglijstje voor dit jaar. En ook op het WK op de weg kan ik nog een plaatsje opschuiven... Om over de Ronde nog maar te zwijgen! Maar mijn nummer één doel voor 2021 blijft wel Parijs-Roubaix. Let's do this!"

Cedric Dumont: "Mijn wingsuit skills naar een hoger niveau tillen!"

"Ik ben van plan om een intensieve indoor training in Stockholm op te zetten. Het is op dit moment de veiligste plek om goede trainingsomstandigheden te garanderen en om vooruitgang te boeken, zowel op technisch als fysiek vlak. Natuurlijk zal er ook in real life gevlogen worden, maar daarvoor zijn we afhankelijk van de luchtvaartregelgeving. We duimen voor een geleidelijke terugkeer naar het normale leven! Er komen trouwens ook een paar grote projecten aan... maar het is nog net iets te vroeg om daar meer over te vertellen (lacht)."

Seppe Smits © Kaat De Malsche / Red Bull Content Pool 01 / 05

Thomas 'Tommy G' Genon: "Genieten!"

"Dit is zonder twijfel mijn belangrijkste doel in 2021. Het afgelopen jaar werd er heel veel geannuleerd en beperkt, dus ik kan niet wachten om terug op de fiets te kruipen en te zien waar nieuwe kansen en projecten me brengen. Natuurlijk wil ik ook deelnemen aan een aantal grote competities, zoals Red Bull Rampage. Dat blijft echt de gekste race ooit, en ik kijk er enorm hard naar uit om daar te knallen! Stay tuned!"

Arthur Van Doren: "Goud in Tokio!"

"Het belangrijkste doel en m'n droom voor 2021 is goud in Tokio. We zijn ambitieus maar realistisch, want veel sterke teams zijn daar met dezelfde honger naar winst. Het is een beetje raar geweest de afgelopen maanden, maar uiteindelijk moet je alleen het positieve ervan onthouden: we hebben een extra jaar gekregen om nóg beter te worden. Ik kijk ernaar uit om deze droom na te jagen!"

We hebben een extra jaar gekregen om nóg beter te worden! Arthur Van Doren

Maxime Richard: "Op het hoogste niveau blijven peddelen!"

"Het voorbije seizoen is natuurlijk veel te kort geweest, maar het heeft niets veranderd aan mijn routine en de manier waarop ik elke dag train om in topvorm te zijn. Ik heb urenlang gepeddeld op het water en doorgebracht in de fitness (of thuis)... En nu kijk ik er ongelooflijk hard naar uit om de competitie in topvorm te hervatten en om het beste van mezelf te geven, misschien zelfs nog meer! En de belangrijkste wedstrijd die er voor mij in 2021 aankomt, is het Europees Kampioenschap."

Thomas De Dorlodot: "Pieken tijdens Red Bull X-Alps!"

"Red Bull X-Alps is zowat de 'holy grail' van de paraglidingwereld. Voor mijn achtste deelname aan dit unieke avontuur wil ik graag een mooie plaats in de ranglijst behalen. Ik ben nu al een paar maanden fysiek aan het trainen en ik ben van plan om in het voorjaar ook drie maanden in de bergen te reizen om de route te ontdekken en nog zoveel mogelijk te oefenen. Het team om me heen is geweldig en ik denk dat we samen echt voor een heel goed resultaat kunnen gaan."

Marten Van Riel: "Alles op de Olympische Spelen in Tokio!"

"Dat de Spelen een jaar uitgesteld zijn, heeft me alleen maar nog meer gemotiveerd om alles te geven en mijn doel te bereiken. In 2016 eindigde ik als 6e en dat maakt het des te belangrijk voor mij om dit jaar een medaille te behalen. Sindsdien heb ik veel en hard gewerkt en elke dag mijn uiterste best gedaan om steeds beter te worden met dat ene doel voor ogen: met een kleine sport als triatlon op zo'n groot podium als de Olympische Spelen staan. Met een beetje geluk heb ik daar een uitzonderlijke goede dag, maar ik zal er sowieso alles aan doen om mijn kansen zo hoog mogelijk te houden!"