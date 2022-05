Wint Verstappen opnieuw in Monaco?

Dankzij een derde zege op rij wipte Max Verstappen in Spanje over Charles Leclerc naar de eerste plek in het klassement. De tweede plaats van Sergio Perez maakte van Oracle Red Bull Racing nu ook de leider in het constructeurskampioenschap. Zullen we de voorsprong zien vergroten in Monaco of gaat lokale held Leclerc dat voorkomen?

01 De ontwikkelingsrace in Barcelona

Zoals voorspeld was het in Barcelona vooral uitkijken naar de upgrades die de diverse teams hadden meegebracht. Mercedes lijkt eindelijk een oplossing te hebben gevonden voor het porpoising - het op en neer bouncen bij hoge snelheid - en zowel Ferrari als McLaren kwamen met nieuwe bodems om daarmee de aerodynamische downforce nog te verhogen. Ale ogen waren echter gericht op Aston Martin die met ingrijpende veranderingen aan de carrosserie kwamen. Kwatongen beweerden onmiddellijk dat de wagen verdacht veel op die van Oracle Red Bull Racing leek. Zij beweren echter dat deze versie van de wagen voor de ogen van de FIA in december 2021 in de windtunnel getest en gehomologeerd werd. Ondanks de vrij grote overeenkomsten met de bolide van de WK-leider, was het resultaat vrij teleurstellend. Stroll en Vettel konden geen plek in de top tien bemachtigen. Werk aan de winkel voor Aston Martin dus.

02 Leclerc als eerste aan de start en als eerste uit de race

In de kwalificaties op zaterdag klokte Charles Leclerc voor de tweede keer op rij de snelste tijd. Max Verstappen kwam dichtbij, maar door een DRS-probleem kon hij geen competitieve tijd neerzetten in zijn tweede poging. Dit probleem bleek een voorbode te zijn voor de race, want ook dan werkte het systeem niet naar behoren.

Bij de start bleef de top 2 onveranderd, maar na enkele rondes werden Verstappen en Carlos Sainz verrast door een rugwind in bocht 4 en belandden ze beiden in de grindbak. Sainz viel buiten de top 10 en Verstappen kwam achter Russell en Perez terug de baan op. Na een paar mislukte pogingen van Checo om voorbij Russell te geraken, wisselden de ploegmaten van positie en kon Max de aanval op de Mercedes inzetten. Door DRS-problemen geraakte hij er echter maar niet voorbij.

George en Max doken dan samen de pits in voor nieuwe banden, dus een undercut was ook geen mogelijkheid meer. Ondertussen vergrootte Leclerc zijn voorsprong en het leek erop dat hij de race met twee vingers in de neus zou winnen. Helaas sloeg dit keer voor hem het noodlot toe en moest hij enkel rondes later opgeven met een loss of power. Nadat Max Verstappen uiteindelijk voorbij Russell zoefde, was de buit binnen.

03 De parel aan de Côte d’Azur

Dit weekend vindt de bekendste race ter wereld plaats: de Grand Prix van Monaco. Deze wedstrijd wordt al sinds 1929 in de straten van Monte Carlo gereden. Het circuit is in al die jaren maar weinig veranderd, in tegenstelling tot de F1-bolides. De wagens zijn enkel maar groter, sneller en zwaarder geworden, met als gevolg dat inhalen tijdens de race zo goed als onmogelijk is. Hierdoor zijn de kwalificatie op zaterdag en de pitstopstrategie op zondag ongelooflijk belangrijk. Door de smalle straten met enge vangrails en weinig run-off, worden een fouten hier hard afgestraft.

Monaco is de thuisrace voor Charles Leclerc, maar ondanks een pole position vorig jaar, wist hij zijn thuisrace niet te winnen. Erger nog, hij heeft de race nog nooit gefinisht. Daar zal hij dit jaar wel verandering in willen brengen, al had hij vorige week nog een slipper met de Ferrari van Niki Lauda uit 1974 tijdens de Monaco Historic Grand Prix. Niet de beste voorbereiding dus.

Verstappen in Monaco 2021 © Red Bull Content Pool

Wie de straten ook goed kent, alsof het zijn achtertuin is, is Max Verstappen. Het is immers letterlijk zijn achtertuin. Hij woont al enkele jaren in deze mondaine badplaats en hij won vorig jaar de race voor de eerste keer. Doet hij dat dit jaar vlotjes over? Of haalt Leclerc zijn slag thuis? Of iemand anders?

04 Weetjes

In Barcelona startten Leclerc voor de 16de en Verstappen voor de 33ste keer van de eerste startrij, hun persoonlijke gekozen autonummers.

Voor de eerste keer in de geschiedenis zullen de vrije trainingen in Monaco op vrijdag gereden worden. In het verleden was dit altijd op donderdag, een nationale feestdag.

Deze race is onderdeel van de Triple Crown, de 3 belangrijkste races die een piloot kan winnen. Dit zijn de F1 race in Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indy 500, die eveneens dit weekend gereden wordt.

Er is maar één piloot die de triple crown gehaald heeft: Graham Hill. De enige rijder op de grid die in de buurt komt, is Fernando Alonso. Ondanks enkele pogingen ontbreekt hem enkel winst in de Indy 500.

Graham Hill stond 5 keer op het hoogste schavotje in Monaco, een record dat enkel geëvenaard werd door Michael Schumacher die in 1996 het kampioenschap verloor van Damon Hill, de zoon van Graham.

Met zo’n 50 kilometer per uur, is de Lowes hairpin de traagste en scherpste bocht van heel de kalender.