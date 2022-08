Tijd voor de GP van België!

en wil niets liever dan zijn voorspring in het wereldkampioenschap verder uitbouwen. Met in totaal nog 9 races te gaan, krijgen we direct een triple header voor de kiezen. Die reeks start op de mooiste track ter wereld: het Circuit de Spa-Francorchamps.

Net voor de zomerstop hadden we nog de GP van Hongarije. Omdat de Hungaroring een circuit is waarop inhalen traditioneel moeilijk is, was de kwalificatie op zaterdag heel belangrijk. Motorproblemen in Q3 zorgden dat Max van de tiende plaats moest vertrekken. Damage control was de boodschap. Of dat dachten we. Met een briljante strategie van het team en enkele magistrale inhaalmanoeuvres knalde de huidige wereldkampioen naar P1. In een zetel met vakantie dus.