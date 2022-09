Wat een GP van België! Op naar Zandvoort

Na ijzersterke kwalificaties op zaterdag pakte Max pole. Maar door veranderingen in de motor van zijn bolide was op voorhand al vastgelegd dat hij van P14 zou vertrekken op zondag. Tijdens die race werden we getrakteerd op een masterclass van Max Verstappen. Niemand kon hem verhinderen in zijn geboorteland te winnen. En na een ijzersterke inhaalrace kroonde hij zich dus voor het tweede jaar op rij winnaar van de GP van België! Zal hij dat deze week in zijn thuisland ook kunnen doen? De GP van Zandvoort zal wellicht voor meer uitdagingen zorgen.

The Champ of Francorchamps

Max Verstappen wint de GP van België © Red Bull Belgium

Heel het weekend lang leek het alsof het circuit van Spa gebouwd was voor Max Verstappen. De snelheid van de Oracle Red Bull wagens zette iedereen op achtervolgen. Max Verstappen had aan één rondje in Q3 genoeg om de pole te pakken en dat met maar liefst 6 tiende voorsprong om Carlos Sainz.

Toch mocht hij niet vanaf de eerste plaats vertrekken. Oracle Red Bull Racing had van de zomerstop gebruik gemaakt om nieuwe motoronderdelen te steken. Door de grid penalty startte Max zo op P14. Zijn grootste rivaal voor de wereldtitel, Charles Leclerc, begon zijn race op P15. Ook zijn team had wat aanpassingen gedaan aan de motor van zijn bolide.

De fans werden getrakteerd op een supersnelle GP. Bij de start kwam het tot een incident tussen Hamilton en Alonso waardoor Lewis voor de eerste keer dit jaar moest opgeven. Ondertussen had Max zich na één ronde al opgewerkt tot de achtste plaats en daar stopte het niet. In ronde 12 nam hij de leiding van de race over van teamgenoot Sergio Perez en daarmee was de race beslist.

Voor Charles Leclerc verliep de inhaalrace iets minder goed. Reden: een vroege pitstop. Uiteindelijk kwam hij als zesde over de finish, waardoor zijn achterstand in het WK nu meer dan honderd punten bedraagt. Sergio Perez die tweede eindigde, neemt daardoor ook de tweede plaats in het kampioenschap over. Carlos Sainz eindigde als derde.

Zandvoort

Circuit van Zandvoort Max © Getty Images/Red Bull Content Pool

Sinds vorig jaar staat de Grand Prix van Zandvoort terug op de F1-kalender. Eigenlijk was die al voor 2020 gepland, maar toen werd de race geannuleerd. De organisatoren wilden veel publiek bij de terugkeer van de GP van Nederland. Dus in 2021 was het dan eindelijk zover. Na een onderbreking van 36 jaar!

Toen de race van de kalender gehaald werd, was het Nederlandse publiek niet into de sport én was het circuit sterk verouderd. Maar we weten allemaal dat er vanuit Nederland terug een massa-enthousiasme is beginnen groeien de afgelopen jaren. Daardoor werd het ontbreken van de Nederlandse GP op de F1-kalender steeds vaker in vraag gesteld.

Het circuit is sinds 1985 grondig gewijzigd om aan de eisen van de F1 te voldoen. De grootste en opvallendste verandering is de laatste bocht die doet denken aan een Nascar-circuit. De kombocht - een bocht waar de buitenkant veel hoger ligt dan de binnenkant – zorgt ervoor dat de rijders er full gas kunnen door scheuren, waardoor het rechte stuk virtueel verlengd wordt met meer kans tot inhalen als gevolg. Vorig jaar besliste men om de DRS in de bocht uit te zetten, maar dit weekend wordt gekeken om die toch toe te staan. Meer inhaalmanoeuvres dit jaar? Fingers crossed!

Voor eigen publiek

Max Enjoyed The Orange Army Celebrations © Getty Images

Het circuit van Zandvoort is vrij smal en kan je vergelijken met dat van Hongarije. Er zijn enkele snelle stukken waar inhalen moeilijk is en een paar technische waar volgen zeer lastig is. Passeren op dit circuit is dus geen piece of cake voor de piloten. Daarom zijn de kwalificaties zijn enorm belangrijk.

Vorig jaar kwalificeerde Max op één met de twee Mercedes achter zich. Bij de start lukte het hem om de zilveren bolides voor te blijven, maar het werd nagelbijten tot het einde om die achter zich te houden. Hij kon nooit een voorsprong uitbouwen die hem voldoende zekerheid gaf om een undercut van Hamilton te vermijden. Met een strategische pitstop probeerde Mercedes nog wat druk te zetten op Max, maar dat was tevergeefs. Mercedes gooide uiteindelijk de handdoek in de ring en Hamilton besloot te pitten voor zachte banden om de snelste ronde neer te zetten. Terwijl Max voor eigen publiek naar de overwinning snelde.

Weetjes

In Hongarije won Verstappen van de tiende plaats, zijn laagste startplaats bij een overwinning, in België heeft hij dit persoonlijk record dus opnieuw verbroken met een veertiende startplaats.

Dit was ook de laagste startplaats bij een overwinning voor Oracle Red Bull Racing.

Voor dit weekend had Carlos Sainz een totaal van 2 racing laps gereden op Spa in de F1. Dit weekend reed hij dus zijn eerste volledige GP in België met meteen een podium als resultaat.

Afgelopen weekend kregen we het goede nieuws dat de GP van België ook in 2023 op de kalender zal staan.

Max Verstappen is de eerste - en enige - Nederlander die ooit de GP van Nederland won.

Niki Lauda won de – toenmalige - laatste GP van Zandvoort in 1985, tevens de 25ste en laatste overwinning van zijn carrière.

Zijn aartsrivaal, James Hunt, won dan weer zijn eerste race in Zandvoort in 1975. Hun rivaliteit is zo legendarisch, dat er zelfs een film aan gewijd is: RUSH.

De kombocht net voor het rechte stuk, heeft een stijging van maar liefst 18%, 1% meer dan de Raidillon, al moet je hier niet recht naar boven.