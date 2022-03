Compact cars, rallyauto's, concept cars en zelfs een Formule 1-auto: het wagenpark van Gran Turismo 7 is met 420 voertuigen gigantisch. Sommige zijn bijzonder wendbaar, andere zijn tijdloze klassiekers en weer andere zijn ongelooflijk snel.

En net die categorie zetten we in dit artikel in de spotlight. Onze top 10 bekijkt snelste GT7-wagens in detail. Met een beetje tijd en de nodige credits kan je alle auto's vrijspelen in de career mode van het spel.

01 10: Bugatti Veyron 16.4 ‘13

Vermogen: 735 kW

Prijs: 2 Million Credits

Als het gaat om de pure prestaties van street legal hyper cars staat de Bugatti Veyron 16.4 '13 altijd voorop. Dat geldt ook voor Gran Turismo 7, waarbij de wagen op een plek prijkt. Een cilinderinhoud van bijna 8.000 cc, vierwielaandrijving en eenvoudige tuning-opties maken de Veyron heel interessant voor hoge snelheidsraces die een auto uit de categorie street cars vereisen. Niet goedkoop wel.

735 kW aan vermogen geeft de Bugatti Veyron de 10e plaats. © Sony Interactive Entertainment

02 9: Jaguar VGT Coupé

Vermogen: 749 kW

Prijs: 1 Million Credits

De Vision GT concept car uit het Groot-Brittannië is de negende snelste auto in Gran Turismo 7. 749 kW aan vermogen katapulteert de elektrische auto naar de voorgrond. Met een gewicht van 1.400 kg is deze roofkat met vierwielaandrijving echter allesbehalve licht . De Jaguar VGT Coupé is in GT7's Brand Central rechtstreeks bij de fabrikant verkrijgbaar. De Coupé kost een miljoen credits.

Stille roofkat: de VGT Coupé vertrouwt op een elektromotor © Sony Interactive Entertainment

03 8: Dodge SRT Tomahawk S VGT

Vermogen: 750 kW

Prijs: 1 Million Credits

Iets krachtiger en net zo duur is de Vision GT concept car Dodge SRT Tomahawk S VGT. Die je kan kopen bij de Brand Central van de fabrikant. De PP-waarde van 916,17 verraadt al dat de Dodge beduidend sneller is dan onze 9e plaats, dankzij de krachtige natuurlijk aangezogen motor van 7.000 cm³ en een gewicht van slechts 921 kg.

De S VGT is pas de eerste Dodge op onze lijst.... © Sony Interactive Entertainment

04 7: Ferrari FXX K '14

Vermogen: 771 kW

Prijs: 3,6 Million Credits

Met een fors prijskaartje van 3,6 miljoen credits is de Ferrari FXX K '14 een van de duurste auto's in Gran Turismo 7, maar ook een van de snelste. Om het Italiaanse renpaard überhaupt te kunnen betalen, zul je flink wat uurtjes moeten spelen.

771 kW is het vermogen van de krachtigste Ferrari in Gran Turismo 7 © Sony Interactive Entertainment

05 6: Porsche VGT

Vermogen: 819 kW

Prijs: 1 Million Credits

De futuristische conceptauto Porsche VGT viert zijn debuut in Gran Turismo 7. Net als de Jaguar op de 9e plaats, vertrouwt ook het Porsche-model op een elektrische aandrijving maar met meer vermogen en minder gewicht . Bovendien is de VGT absoluut fantastisch om mee te rijden.

Elektrische model uit Duitsland: de Porsche VGT © Sony Interactive Entertainment

06 5: McLaren VGT

Vermogen: 845 kW

Prijs: 1 Million Credits

Hetzelfde geldt voor de McLaren VGT uit Groot-Brittannië. Wie Gran Turismo Sport heeft gespeeld, zal zich de VGT zeker herinneren, want de sportwagen met middenmotor en F1-technologie die slechts 900 kg weegt ziet er sterk uit op het circuit. En nog stijlvol ook.

Snelle en lichte supersportwagen: de McLaren VGT © Sony Interactive Entertainment

07 4: Dodge SRT Tomahawk GTS-R VGT

Vermogen: 1.081 kW

Prijs: 1 Million Credits

De vierde plek onder de snelste auto's in Gran Turismo 7 brengt ons voorbij de 1.000 kW-grens . De 1.081 kW van de Amerikaanse conceptauto komt overeen met ongeveer 1.470 pk . Dankzij een gewicht van slechts 663 kg schiet de Tomahawk vooruit als geen ander.

Nee, de GTS-R VGT is niet de snelste Dodge in GT7. .... © Sony Interactive Entertainment

08 3: Bugatti VGT

Vermogen: 1.212 kW

Prijs: 1 Million Credits

De Bugatti Veyron lijkt een kneusje vergeleken met deze Vision GT-racer. De Bugatti VGT is immers de volle 488 kg lichter dan de wegversie en beschikt tegelijk over 477 kW extra vermogen . Voor één miljoen credits kun je de auto met vierwielaandrijving kopen bij de Bugatti-dealer in Brand Central.

De VGT van Bugatti laat zelfs de Veyron er oud uitzien. © Sony Interactive Entertainment

09 2: Jaguar VGT SV

Vermogen: 1.399 kW

Prijs: 1 Million Credits

De tweede plaats gaat naar de Jaguar VGT SV, de snelste elektrische auto in Gran Turismo 7. Deze Britse roofkat komt aanzetten met 1.399 kW vermogen, wat overeenkomt met bijna 1.900 pk . Het futuristische design verschilt weinig met de andere Jaguar VGT-modellen, maar het vermogen is dat des te meer. Uitgerust met een DRS-systeem haalt de vierwielaandrijving ongeveer 480 km/u op het rechte stuk.

De snelste elektrische auto in Gran Turismo 7: de Jaguar VGT SV © Sony Interactive Entertainment

10 1: Dodge SRT Tomahawk X VGT

Vermogen: 1.929 kW

Prijs: 1 Million Credits

De snelste auto in Gran Turismo 7 is de Dodge SRT Tomahawk X VGT . Mét voorsprong. De Amerikaanse concept car gaat prat op een ongelooflijke 1.929 kW of het equivalent van 2.623 pk. Tegelijk heeft de 4WD een maximumkoppel van 1.217,14 Nm.

Dankzij een laag gewicht van slechts 749 kg zijn de acceleratie en topsnelheid van de futuristische racewagen onberispelijk. De X VGT is een absolute droom om mee te rijden - tenminste eens je gewend bent aan de absurde snelheden boven 600 km/u.

De snelste auto in Gran Turismo 7: de Dodge SRT Tomahawk X VGT © Sony Interactive Entertainment

11 Ben jij al Speed King en/of Speed Emperor?

Voor de PlayStation Trophies Speed King en Speed Emperor moet je in Gran Turismo 7 respectievelijk 500 en 600 km/u halen . Beide zijn enkel mogelijk met de snelste auto in het spel, de Dodge SRT Tomahawk X VGT.

Om de trofeeën te behalen, ga je naar World Tracks op de wereldkaart van GT7 en selecteer je het circuit Special Stage Route X in het gedeelte Amerika. Het heeft de langste rechte stukken die het spel te bieden heeft.

Start daar een getimede race in de X VGT en geef vol gas op het ruim tien kilometer lange rechte stuk. Houd vervolgens de R3-toets ingedrukt om de turbo te activeren , wat een extra snelheidsboost geeft. De Speed Emperor trophy en een snelheid van rond de 630 km/u zijn direct binnen.

Je moet 600 km/u halen voor de Speed Emperor Trophy © Sony Interactive Entertainment