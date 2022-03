Gran Turismo 7: De beste tips voor beginners

Yes, GT7! De legendarische racesimulator is back! En hoe! Opvallend is de gigantische omvang: meer dan 420 auto's, bijna 100 circuits en een speelduur van meer dan 50 uur . Hoe begin je hier nu best aan? In deze Gran Turismo 7-gids helpen we je letterlijk én figuurlijk op weg.

01 Begin bij het Gran Turismo Café

De grootste nieuwigheid in de career mode van Gran Turismo 7 is het Gran Turismo Café , dat als hoeksteen van het spel fungeert. Je moet er verschillende taken volbrengen via verscheidene quests.

Aangezien je alle circuits, spelopties zoals Tuner, Brand Central of de multiplayermodus alleen kunt vrijspelen door deze quests te voltooien, moet je je in de eerste paar uur van het spel vooral op het café concentreren . Volg de instructies en voltooi zo veel mogelijk opdrachten in het Gran Turismo Café. Tenminste totdat alle opties op de wereldkaart beschikbaar zijn .

Speel tracks en content vrij in het Gran Turismo Café © Sony Interactive Entertainment

Hoeveel quests zijn er het in Gran Turismo Café? Er zijn in totaal 39 quests te voltooien in Gran Turismo 7. Daarna zie je de end credits, maar de campagne is natuurlijk nog lang niet voorbij.

Hoe lang duurt de Gran Turismo 7 dan wel? Het vervolledigen van een boek duurt tussen de 2 en 30 minuten. In sommige gevallen hoef je bijvoorbeeld alleen maar een spoiler te installeren, terwijl je voor andere hele kampioenschappen moet voltooien. Gecombineerd met licenties halen, missies tot een goed einde brengen en nog veel meer, duurt het ongeveer 30 tot 60 uur om de campagne te voltooien.

02 Licenties!

Naarmate je carrière in Gran Turismo 7 vordert, moet je de nodige licenties vrijspelen om bijvoorbeeld mee te doen aan singleplayer kampioenschappen. Zorg er dus voor dat je zo snel mogelijk het nationale rijbewijs B en ten minste het nationale rijbewijs A haalt om op de evenementen voorbereid te zijn.

Als je wilt, kun je ook eerst alle vijf rijbewijzen behalen , want je wordt beloond met bonusvoertuigen voor het voltooien van een set (die altijd uit tien testen bestaat). Deze blijken in de loop van je carrière uiterst nuttig te zijn en geld te besparen.

Licenties zijn verplicht voor kampioenschappen © Sony Interactive Entertainment

03 Concentreer je niet op de gouden medaille

Om een rijbewijs te halen in Gran Turismo 7 hoef je enkel de betreffende test af te ronden met een bronzen medaille . De meeste spelers zullen nauwelijks problemen ondervinden om dit te bereiken.

Als je voor alle tien proeven een gouden medaille behaalt, word je beloond met nog een bonusvoertuig. De gouden medailles voor internationale licenties zijn echter moeilijker te behalen . Probeer in het begin niet overal goud te halen - dat kan frustrerend worden. Brons of zilver is voor de meeste spelers al genoeg, het belangrijkste is om de licentie te halen.

Goud halen wordt behoorlijk knapperig voor de internationale licenties © Sony Interactive Entertainment

04 Gebruik de demonstratie als hulpmiddel

Tijdens de rijbewijsproeven geeft Gran Turismo 7 je een demonstratie van de betreffende proef. Het spel volgt een AI-coureur die met gemak de tijd haalt die nodig is voor goud.

Als je er maar niet in slaagt de gouden medaille te bemachtigen, moet je de demonstratie bekijken. Je kan het ook gebruiken als spookvoertuig, waarbij je beste tijd als spook getoond worden.

Ga hiervoor naar Instellingen in het submenu van een test en selecteer vervolgens onder Spookinstellingen het voertuig uit de demonstratie.

Niet alleen voor off-road racen: De demonstratie kan nuttig zijn © Sony Interactive Entertainment

05 Koop in het begin geen auto's

Om nieuwe auto's uit het 420 voertuigen tellende wagenpakket te kopen, heb je credits nodig, en die zijn vrij zeldzaam. Voertuigen uit de racecategorie in het bijzonder kunnen een miljoen credits of meer kosten.

Om geld te besparen, moet je vóór een evenement nagaan welke voertuigen in je garage in aanmerking komen en deze gebruiken in plaats van nieuwe auto's te kopen voor de volgende race. Je zal altijd een geschikt voertuig hebben om de vereiste races binnen de menutaken te voltooien.

De meeste voertuigen die je gratis als beloning krijgt, kan je in meerdere opeenvolgende evenementen gebruiken. Dit bespaart je (virtueel) geld.

Hoe verleidelijk het ook is: Koop geen auto's in de eerste paar uur! © Sony Interactive Entertainment

06 PP observeren en afstellen

Veel races in de carrièremodus van Gran Turismo 7 hebben een zogeheten PP-vereiste. PP staat voor de prestatiepunten van een voertuig , waarbij de waarde kan verhogen met tuning.

In een later event is het bijvoorbeeld de bedoeling te starten met een Europees voertuig van 600 PP of meer. Vaak is er zelfs geen bovengrens. Zoek dus een auto in je garage en ga naar de tuner om de PP-waarde en de handling te verbeteren.

Investeer zoveel geld in nieuwe onderdelen als je kunt of wilt. Het uitgangspunt hier is: hoe meer een voertuig is getuned, hoe competitiever het is. Extra tuning-onderdelen geven je een voordeel op de baan en verminderen merkbaar de moeilijkheidsgraad van de races.

Bij het previewen van tuning-onderdelen, kan je het effect op de LP zien © Sony Interactive Entertainment

07 Spoiler aanbrengen

Hoewel de meeste tuning-onderdelen in Gran Turismo 7 te vinden zijn in de tuning-shop, vind je aerodynamische onderdelen zoals de achterspoiler elders.

Ga hiervoor naar het GT Auto menu en navigeer naar auto customisation. Daar, in de sectie parts, heb je de mogelijkheid om je auto aan te passen met bijvoorbeeld een nieuwe bumper of een achterspoiler .

De aerodynamica van je auto vrij regelen kan enkel als je hier eerder een spoiler hebt gemonteerd. Het blijkt bijzonder nuttig te zijn in regenraces of met driftige voertuigen zoals Amerikaanse muscle cars om de PK-monsters te temmen.

Je kan spoilers installeren in GT Auto © Sony Interactive Entertainment

08 Regenbanden kopen

Gran Turismo 7 zet in op een dynamische weersimulatie . Zo kan het op elk moment tijdens een race beginnen regenen of kan de aanvankelijk natte baan opdrogen.

Er zijn weinig dingen erger dan in een regenrace op slicks of comfortbanden rijden. Zodra je de Extreme-categorie in de tuning shop hebt vrijgespeeld, moet je ofwel intermediates ofwel echte regenbanden kopen om voorbereid te zijn op de veranderende weersomstandigheden.

In de career mode kan je helaas niet echt zien of er kans op regen is tijdens de race waarin je speelt. Als de preview-foto een grijze lucht toont, moet je snel een set regenbanden inpakken.

Maar wees voorzichtig: het weersysteem is dynamisch. Als je een race start zonder regenbanden en door een rijfout opnieuw moet starten, betekent dit niet noodzakelijk dat het ook bij de tweede poging zal regenen. Soms moet je geluk hebben.

Zorg ervoor dat je intermediates of regenbanden koopt. © Sony Interactive Entertainment

09 Speel met de tractiecontrole

Als enige rijhulp kan je de intensiteit van het tractiecontrolesysteem (TCS) zelfs tijdens een race aanpassen. Het heeft een enorm effect op het rijgedrag en het nemen van bochten van uw voertuig.

Als je het uitschakelt of een lage waarde kiest (1 of 2), kan je sneller uit bochten accelereren , wat je bijvoorbeeld bij rijbewijs-proeven de beslissende honderdste van een seconde kan opleveren.

Zonder TCS spinnen de banden veel sneller bij het uit de bocht komen en daarom moet je het gaspedaal niet volledig induwen. In principe, als je je auto kent en beheerst, ben je sneller zonder tractiecontrole.

Je kunt de tractiecontrole tijdens de race aanpassen © Sony Interactive Entertainment

10 Gebruik de Track Mastery-modus

Om vertrouwd te raken met de 34 tracks in 97 variaties en alle bochten onder de knie te krijgen, kun je de tracks leren in de Track Mastery Mode . Navigeer naar World Tracks op de kaart en je kan er alle banen selecteren die je al hebt vrijgespeeld.

In het midden van het scherm vind je de race-evenementen die op die locatie plaatsvinden. Onderaan zie je echter een klein menu dat je extra opties biedt - waaronder, naast drift of single races, track mastery.

Hier kun je kiezen om de afzonderlijke delen van een parcours te leren of om mee te doen aan een tijdrace over het hele parcours (1 ronde). De respectievelijke auto wordt door het spel in bruikleen gegeven. Deze modus is perfect voor het oefenen van bepaalde curves of combinaties waarmee je niet direct om kan.

Oefen met Track Mastery © Sony Interactive Entertainment

11 Gran Turismo 7 Tuning Tips

Bij het kiezen van de juiste tuning-onderdelen installeer je best niet blindelings alles wat de catalogus te bieden heeft. Niet alle performance-onderdelen zullen het voertuig noodzakelijk verbeteren. Hier zijn een paar algemene tuning tips voor beginners:

Lees de beschrijving van elk onderdeel. Ze vertellen je wat ze doen.

Installeer niet alleen onderdelen die de motorprestaties verbeteren. Verbeter ook het handelen en de remmen.

Gewichtsvermindering, vering en remblokken zijn goedkope manieren om het rijgedrag snel en gemakkelijk te verbeteren.

Sportbanden (of betere banden) bieden meer grip, koop in het begin alleen de medium hardheid om credits te besparen.

Nieuwkomers die niet veel weten over tuning kunnen een handmatig instelbare vering en een manuele versnellingsbak voorlopig beter laten voor wat ze zijn.

Als je weinig geld hebt, concentreer je dan eerst op gewichtsvermindering, remmen en motortuning.

Gedetailleerde opstellingen zijn mogelijk, zonder know-how © Sony Interactive Entertainment