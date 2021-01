Wanneer Gran Turismo 7 precies zal verschijnen, daar hebben we voorlopig nog het raden naar. Wat we wel al weten, is dat de nieuwste game in deze bijzondere reeks een van de meest ambitieuze afleveringen ooit wordt.

Als we de kenners, analisten en de alomtegenwoordige geruchten mogen geloven, dan kunnen we ons hieraan verwachten:

Gran Turismo 7 wordt een ‘Best Of’ editie

De vorige editie, Gran Turismo Sport, kwam met heel wat nieuwigheden op de proppen. Het was een soort tijdelijke koerswijziging - tijdelijk, vandaar dat er ook geen nummer in de titel stond - waarbij heel wat beproefde elementen uit de serie ingeruild werden voor iets nieuws, of gewoonweg weggehaald. Gran Turismo 7 brengt nu enkele van de gevestigde waarden uit nummer 6 weer terug én combineert die met een paar van de meest gesmaakte elementen uit Gran Turismo Sport. Het beste van twee werelden, in één nieuwe.

De Career Mode keert terug

Voor vele single players was de Career Mode het meest verslavende element in GT6. In GT Sport was die modus zo goed als afwezig, om nu in de zevende editie een sterke comeback te maken (hoera!), weliswaar waarschijnlijk onder de noemer 'campaign mode’. Je begint met een afdankertje dat heel lang bij je tante in de garage heeft gestaan. Onderweg verdien je alsmaar krachtiger pk-monsters waarmee je jezelf een weg baant door de bekende ‘licenses’ speciale events en kampioenschappen. En ook de Driving School is terug!

Gran Turismo 7 © Polyphony digital

Je kan opnieuw je wagen tunen

Ook weggelaten in GT Sport en gelukkig weer aanwezig in GT7 is tuning. Ja hoor, in Gran Turismo 7 kan je weer volop welverdiende credits investeren in onderdelen die je wagen weer iets beter - of op z'n minst beter aansluitend op jouw rijstijl - doen presteren. Ook het Performance Points-systeem uit GT5 en GT6 is terug, maar zou naast het Balance of Performance-systeem van GT Sport werken.

Heel wat features uit GT Sport blijven aanwezig

Brand Central, ook wel 'de coolse interactieve auto-encyclopedie ooit' genoemd, debuteerde in Gran Turismo Sport en is naar GT7 overgeheveld. Net zoals ‘Scapes’, het Instagram voor auto’s, en ‘Discover', waarmee je de liveries, decals, replay’s en foto’s van andere spelers kan vinden. Want zelfs voor de single player racer die zich nooit aan online of andere multiplayertracks waagt, heeft Gran Turismo 7 een waaier aan sociale opties. Uiteraard maken ook heel wat tracks uit GT Sport de overstap.

Gran Turismo 7 © Sony Interactive Entertainment

Hyperrealisme dankzij 60fps en 4K

Hyperrealistische wagens op hyperrealistische tracks komen nu echt helemaal tot hun recht aan 60 frames per seconde in 4K. De real time ray tracing effecten waar iedereen zo gek over doet, maken het verschil tussen computergegenereerde en live-action beelden wel heel klein. En een Gran Turismo-veteraan zal de aanzienlijk ingekorte laadtijden voor elke race luidkeels toejuichen!

Verbeterde haptic feedback

De echte die hard Gran Turismo-spelers hebben waarschijnlijk al zo’n stuurwiel met pedalen aan hun PlayStation hangen. Voor wie dat niet het geval is: de feedback van de nieuwe PS5 DualSense controller belooft een totaal nieuwe racebeleving. Die feedback gaat deze keer trouwens heel wat verder dan wat random getril wanneer je in de vangrail of grindbak belandt.

Hetzelfde hoofdmenu als Gran Turismo 4

Gran Turismo-kenners herkennen in de trailer een menu dat niet uit GT6, maar ook niet uit GT Sport lijkt te komen. Het lijkt wel verdomd goed op het menu uit Gran Turismo 4 (2004) dat trouwens nog steeds een van de meest overzichtelijke ‘main menu’ schermen uit de hele reeks is. Een perfecte basis voor het ambitieuze buffet dat Gran Turismo 7 belooft op te voeren.