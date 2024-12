De Dakar is een van de zwaarste en meest legendarische woestijnrally's ter wereld. Hoe bereid je je daarop voor?

“Sporten, rusten en tijd spenderen met vrienden en familie. Dat zijn de drie belangrijkste dingen om te doen in de laatste weken voor Dakar. Je weet dat het gedurende die drie weken heel intens zal zijn, dus vlak ervoor heb ik het graag rustig.”

Vorig jaar werd je tweede in het eindklassement. Hoe anders leef je daardoor nu naar de race toe?

“Eigenlijk probeer ik mijn aanpak niet te veranderen. Vorig jaar heeft die namelijk goed gewerkt. Uiteraard heb ik nu wel een andere status… Dit jaar verwachten de anderen en ook ikzelf dat ik het nog beter doe. Maar dat vind ik vooral cool.”

Wat is je ambitie?

“Mijn ambitie is duidelijk: ik ben al tweede geworden, dus nu rest er mij niks anders dan te winnen. Maar je moet ook realistisch zijn. Dakar is een race waar ervaring belangrijk is, en ik ben nog erg jong. Dus als ik dit jaar op het podium eindig, is dat ook al heel goed.”

Je kan de eerste Belg zijn sinds Jacky Ickx in 1983 die de Dakar wint. Ben je daarmee bezig?

“Nog niet, maar ik ga wel proberen het hem na te doen! Ik besef nog niet dat het écht mogelijk is, maar ik ga er alles aan doen om te winnen.”

Op welke etappe heb je je zinnen gezet?

“Sinds vorig jaar is er een etappe over twee dagen. Het is een nieuw format, en ik vermoed dat die rit dit jaar nóg zwaarder zal zijn dan toen. Die etappe zou ik graag winnen, want ze weerspiegelt de echte Dakarspirit: afzien, helemaal alleen slapen in een tentje in de woestijn, leven op rantsoen… Dat spreekt me aan.”

Slapen in de woestijn, dealen met hitte, complexe navigatie… Hoe ga jij tijdens de races om met die druk?

“Dat er uitdagingen en problemen gaan zijn in een race als Dakar, dat weet je op voorhand. Het belangrijkste is dat je daar oké mee bent en dat je rustig blijft. Wat het probleem ook is – mechanische pech of navigatie issues bijvoorbeeld – je moet dat altijd kalm en zo eenvoudig en snel mogelijk aanpakken. Zonder al te veel nasleep ook, zodat je snel weer verder kan. Je kalmte bewaren maakt deel uit van onze sport, en dat heb ik moeten leren. Vroeger raakte ik erg gefrustreerd als er een probleem opdook, maar ik heb geleerd om zo kalm mogelijk oplossingen te bedenken.”

Wat is je kracht in de wagen, waar ben jij goed in?

“Dat ik een achtergrond heb in de rally, is zeker een plus. Bij rallyrijden leer je die pure snelheid te zoeken. Daarnaast heb ik veel ervaring met je plan trekken: de situaties pakken zoals ze komen en de rust bewaren in de wagen.”

Waar moet je nog in groeien?

“In bepaalde situaties mis ik nog ervaring. M’n nieuwe copiloot (de Fransman Mathieu Baumel) zal zeker helpen om snel de juiste beslissingen te nemen. En zoals iedereen kan ik altijd nóg sneller leren rijden. In de duinen bijvoorbeeld heb je soms een heel specifieke rijtechniek nodig, daarin kan ik zeker nog beter worden.”

Wat doe je vlak voor je naar de start in Saudi-Arabië vertrekt?

“Inpakken, want daar begin ik vaak te laat aan. (lacht) En ik breng tijd door met vrienden en familie, omdat ik weet dat ik me nadien drie weken volledig loskoppel van hen. Maar eerst nog Kerstmis vieren, iets gaan drinken met vrienden… om dan très cool aan de Dakar te beginnen.”

